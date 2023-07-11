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葉倫：美仍有衰退風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險。 （歐新社）
美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險。 （歐新社）

美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險，她表示，經濟成長轉為溫和是「適當且正常」，而現在美國通膨還是太高。

葉倫10日在北京接受CBS訪問時指出，衰退風險還「沒有完全消失」；在每月工作機會維持高水準增長後，終於依預期正在減緩，「我們有個健康的經濟、很好的勞動力市場。通膨太高是我們與美國民眾的擔憂，所幸已隨時間過去開始走低。」

葉倫說，她希望也相信，會有一條路能在健康的勞動市場之中，壓低通膨。她看到的最新數據顯示，「我們正在這條路上」。

彭博經濟研究6月30日的分析報告，預測美國經濟的基線情境是，邁向今年底時，開始衰退，伴隨著消費溫和降低。

美國通膨估計6月將繼續降溫，不過，聯準會看重的一項物價壓力關鍵指標，仍有令人不安的成長，可能促使聯準會（Fed）本月稍後的利率決策會議恢復升息。

剛結束在中國大陸四天訪問的葉倫，強調她在北京曾對中方表達他們管制鎵、鍺出口的關切。雙方溝通管道現在重啟了，可隨時討論彼此關心的議題。葉倫也表示，拜登政府正考慮加強管控對外投資，但管制目標範圍會「非常狹窄」，不會對美中之間的雙邊投資帶來顯著影響。

美國 經濟衰退 葉倫

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