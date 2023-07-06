他經營學校變億萬富豪 這裡來的留學生是最大助力

有愈來愈多的中國大陸富裕人士離開家鄉來到泰國，這對那裡唯一一家股票上市的國際學校是一大福音，該校執行長還因此躋身億萬富豪之列。

原名曼谷新加坡國際學校的SISB最近股價飆漲，今年3月招生人數是去年同期的兩倍多，主要是來自中國大陸的學生多了很多。

彭博資訊的數據顯示，這所學校的股票在過去12個月間大漲216%，漲幅在全球市值不低於5億美元的教育服務類股裡名列前茅。

SISB執行長Kelvin Koh持有該公司大約32%的股權，在股價飆升後，他的持股價值達約3億美元。

Koh說，泰國已經成為中國大陸家長心中的熱門留學地，因為地理位置距離近，而且與新加坡等其他地方相比，泰國的生活成本較低。

Koh最近受訪時談到一些中國大陸學生說：「我們看到的是他們不開心，於是離開那個體系。我們有新加坡品牌，管理階層是亞洲思維，文化與他們近似。這是我們成為他們前來泰國之後最大受惠者之一的緣故。」

有四個校區的SISB，提供新加坡課程，特注重數學和科學，該校3月的學生總數較一年前增加25%至3,284人，外籍學生有715人，68%來自中國大陸。

大陸留學生增加是因為那裡有許多富人出走。根據New World Wealth統計，資產淨值逾100萬美元人士離開大陸，以去年的10,800人最多。預計今年還會有13,500人移出。

SISB的營收主要來自學費，視學生年齡和所在校區，每年費用大概在12,400-20,800美元之間不等，低於新加坡國際學校去年學費的中位數21,386美元，更遠低於紐約的43,100美元和倫敦的21,758美元。