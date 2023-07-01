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價位高和衰退風險都擋不住！分析師：美股投資人該居安思危了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，美股上半年強勁的漲勢能否延續到下半年，端視經濟「軟著陸」展望如何，而目前看來機率並不高，投資人還是謹慎為宜。圖／美聯社
分析師認為，美股上半年強勁的漲勢能否延續到下半年，端視經濟「軟著陸」展望如何，而目前看來機率並不高，投資人還是謹慎為宜。圖／美聯社

美國股市2023上半年漲勢強得違抗地心引力，無論是聯準會（Fed）持續升息、一連串銀行倒閉、地緣政治動盪，甚至華府債限之爭纏鬥到最後一刻，都沒能止住美股一路上攻。經濟衰退近在眼前的顧慮一直長相左右，顯然也沒能讓美股漲勢熄火。

巴隆周刊（Barron's）指出，這是因為許多專業預測家忽略了一個強大的支撐因素：美國勞動市場歷久不衰。

所以，之前提醒「5月賣股出場」或「6月股市會昏倒」的分析師，眼鏡已碎裂一地。

美股在一片唱衰聲中持續挺升。標普500指數年初迄今大漲16%，締造2019年來最佳上半年表現，而且此刻正位居50周高點。科技股為主的那斯達克綜合指數漲勢更猛，年初迄今漲32%，寫下40年來最佳上半年紀錄。道瓊工業指數和羅素1000價值股指數上半年漲幅都不到4%。

尤其大型科技股，飆漲氣勢媲美2020年榮景。蘋果今年來躍漲48%，市值衝上3兆美元；有人工智慧（AI）利多加持的輝達（Nvidia）漲了189%；若加上其他六個科技大咖，這八檔大型科技股今年平均漲幅達85%，對美股大盤漲勢不輟貢獻良多。科技股投資人當然眉開眼笑，其他投資人則看得眼紅。

美國CIBC私人財富投資長David Donabedian說：「對價值敏感的選股者來說，要抗拒追逐一小撮高估值倍數的公司，此時實在很為難。」

問題是，下半年美股漲勢會不會由盛轉衰？

下半年可能發生兩種情況：1. 標普500指數其他成分股跟上八大咖的腳步，使市場廣度持續擴大，漲勢得以延續；2.八大咖漲勢衰竭，加入其他492支標普成分股的行列，終致漲勢筋疲力竭。

第一種情況發生的前提是，需要一個重大利多來振奮美國股市，那就是傳聞中的「軟著陸」，亦即通膨年增率降到2%的目標，同時不對美國經濟構成重大打擊。但若是通膨仍大幅超標很長一段時日，迫使聯準會（Fed）持續提高利率，那種展望就未免太樂觀。

貝萊德首席全球投資策略師Wei Li說：「Fed這次不會前來救援了。」

再看估值。標普500現在的預期本益比為19倍，比去年10月時的15倍明顯提高，顯示即使盈餘預測調降，股價卻繼續漲。估值這麼高，往後的風險/報酬比不再那麼吸引人，至少短期來看是如此。

盈餘預測過高，若再考量衰退風險，使美股價位顯得更高昂。

Donabedian說：「美股漲勢可能將要停頓，或甚至拉回，就在經濟減緩而Fed持續提高利率的時候。」

瑞銀策略師Bhanu Baweja認為，2023下半年美股走勢可能轉弱，而估值可能比盈餘先一步下滑，反映Fed持續收緊貨幣政策、信用情況惡化等因素。他寫道：「我們或許不必等到盈餘開始大幅下修，就會先看到股價跌下來。」

也許，對美股投資人來說，提高警覺居高思危的時刻終於到了。信不信由你。

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