快訊

女兒愈長大愈不像他…人夫驗DNA驚見是「同母異父雙胞胎」

陸掀起「琉球」熱 北京意圖染指沖繩？

我還能再看到幾次滿月？坂本龍一生前吐露的最後心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光財報佳 靠AI需求點火 宣告記憶體業已度營收谷底

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
記憶體大廠美光財報佳，靠AI需求點火。美聯社
記憶體大廠美光財報佳，靠AI需求點火。美聯社

美國記憶體晶片龍頭美光（Micron）上季財報優於預期，因迅速成長的AI領域帶動記憶體晶片需求，且傳統PC和智慧手機市場供應過剩的情況減緩。美光同時公布本季財測優於預期，消息激勵盤後股價大漲逾2%。

美光28日在美股盤後公布，在6月1日止的上季營收37.5億美元，優於市場預期的36.5億美元；預估本季營收約39億美元上下加或減2億美元，符合分析師預估的38.7億美元。

AI領域的記憶體需求增加、資料中心伺服器需求平淡

隨著聊天機器人ChatGPT受到歡迎，市場押注生成式AI服務相關伺服器中採用美光的晶片將激增，美光股價今年來已大漲34%，28日收盤報每股67.07美元，盤後續漲2.7%。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示：「近期採用生成式AI的加速正帶動AI伺服器的記憶體和存儲需求高於產業預期，同時間，主流資料中心應用的傳統伺服器需求持續平淡。」

沒預測今年迅速重返成長 但宣告已度過營收谷底

羅梅塔說，客戶繼續減少過多的庫存，使得價格趨勢改善，並且提升了產業已經度過成長和營收谷底的信心，「我們認為記憶體產業已度過營收谷底，我們預期利潤會改善，因產業供需平衡正逐漸恢復」。

此前，隨著新冠疫情期間激增的需求消退，消費者減少對智慧手機和PC的支出，拖累記憶體價格下跌，導致庫存積累。

雖然美光客戶逐漸擺脫大量過剩庫存的情況，但美光並未預測2023年會迅速重返成長。PC出貨比一年前下滑幅度預期為「低二位數」百分比，跌至比疫情前低的水準。美光預測，與去年相比，智慧手機產業將以中個位數幅度萎縮。

美光預測本季每股虧損1.12美元至1.26美元；上季經調整後每股淨損1.43美元，較原先預估的虧損1.58美元來得小。

中國大陸仍是「重大逆風因素」

此外，美光也陷入美中地緣政治糾紛之中，此前大陸政府判定美光產品具資安風險並祭出禁令。羅梅塔在分析師會議中表示，在中國大陸的情勢依舊「不確定且易變」，大陸近來的行動是「正在影響我們展望與拖慢我們復甦的重大逆風因素」。

羅梅塔表示：「美光正致力於減輕這項影響，預期營收季比數字波動會增加。」他說，美光的長期目標是保住其全球市占。

美光重申，有多家客戶遭大陸政府人士接觸，談有關美光產品未來的使用，這是大陸調查行動的一環。該公司已表示，大陸網信辦的決定，使得美光在中國大陸的半數營收面臨風險。

庫存

延伸閱讀

力成西安廠 賣給美光

力成西安廠擬售美光 估1年過渡期後影響有限

美光收購力成西安封測廠 與力成合作不變

全球瘋AI 高頻寬記憶體需求爆發

相關新聞

蘋果股價連兩天創新高 市值再度挑戰3兆美元大關

蘋果股價周三（28日）連續第二天創收盤新高，歷經一年半後，市值再度挑戰3兆美元大關。

美光財報佳 靠AI需求點火 宣告記憶體業已度營收谷底

美國記憶體晶片龍頭美光（Micron）上季財報優於預期，因迅速成長的AI領域帶動記憶體晶片需求，且傳統PC和智慧手機市場...

輝達警告 若美國禁止AI出口中國 將永久喪失龐大商機

美國打算對中國大陸出售人工智慧（AI）晶片實施新的限制，可能讓美國半導體業付出龐大的長期代價，這也將是美中關係又一倒退。

油價勁揚逾2%因美原油庫存大減 金價跌至近四個月最低

國際油價周三（28日）大漲逾2%，因報告顯示美國原油庫存創兩個月來最大降幅，且降幅大於市場預期，蓋過了進一步升息可能減緩...

美元走升 鮑爾重申繼續升息的可能性

美元周三走升，聯準會（Fed）主席鮑爾再次強調，儘管本月暫停升息，但仍有可能會繼續升息。

美國大銀行全部通過Fed年度壓力測試 盤後股價大漲

美國大型銀行周三順利通過聯準會（Fed）年度體質檢查，對剛從今年初震盪復原且面臨經濟前景不明的金融業投下信任的一票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦