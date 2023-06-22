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東南亞成衣與製鞋業者出口下滑 專家警告展望黯淡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南成衣廠勞工正在工作中。路透
越南成衣廠勞工正在工作中。路透

東南亞的主要服飾和鞋類生產商今年對美貿易量下滑，反映高通膨促使消費者削減預算帶來影響。產業觀察人士和專家警告說，未來展望更加黯淡。

根據日經亞洲對美國最新海關數據的分析，今年頭四個月，柬埔寨孟加拉國、緬甸和越南製造商的服飾和鞋類外銷額下滑20%至30%。

此外，東南亞對歐盟的同類項目出口也開始減緩，孟加拉對歐洲的紡織品出口萎縮3%，柬埔寨的出口則略微下滑。至於越南，對歐盟紡織品出口成長約20%，緬甸則有個位數成長，然新公布的4月數據與前月相比，出貨量大幅下滑。

近期的下滑趨勢，逆轉了東南亞在疫情後對歐美市場出貨強勁反彈的情勢。

根據海關數據，高度仰賴紡織、鞋類與旅遊用品的柬埔寨今年頭四個月出口整體下滑30%。柬埔寨紡織品、服飾、鞋類與旅遊用品協會秘書長盧健（Ken Loo，音譯）表示，通膨與俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟影響，是出口下滑的原因，這股從去年就展開的下滑趨勢可能會延續整個2023年。

在孟加拉，成衣廠主管烏丁表示，訂單減少，許多工廠並未產能全開，這代表勞工的工時減少，無法靠加班來拉高薪資，「這已經持續幾個月，我認為訂單減少是因為許多零售業者仍在清庫存。」

烏丁對年底前的展望看法審慎，「目前有相當大量不確定性，我們都在觀望年底前情勢的演變」。

德拉瓦大學時裝與紡織研究系副教授陸聖（Sheng Lu）表示，服飾企業面臨甚具挑戰的採購環境，此時通膨侵蝕消費者預算，家庭優先考慮生活支出而不是非必需品支出。他說：「許多美國時裝企業面臨需求萎縮，選擇削減採購訂單並減少庫存，這導致貿易量下滑。」此外，在品牌開始規劃2025年春季商品之際，不確定性增添了壓力。

幾大品牌近月來已陸續裁員。例如Gap在4月宣布第二輪裁員裁撤約1,800 人，H&M去年11月裁員1,500 人。

柬埔寨 通膨 孟加拉

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