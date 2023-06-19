砸250億美元 英特爾赴以國設廠

編譯陳律安／綜合外電

美國晶片大廠英特爾（Intel）持續推動晶片廠「遍地開花」策略，陸續宣布在美國、德國及波蘭等地設廠，19日可能簽署在德國設廠的協議，以色列也透露，英特爾將斥資250億美元在當地建設新廠，形容這筆投資是該國歷來最大筆的外國投資。

德國商報（Handelsblatt）上周引述官方知情人士報導，英特爾在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠的計畫，與德國政府的談判進入尾聲，英特爾可望獲得99億歐元補貼，執行長季辛格（Pat Gelsinger）將在19日會晤德國總理蕭茲（Olaf Scholz）時簽約。

德國政府知情人士表示，由於建廠成本增加，加上英特爾打算採用先進製程，馬德堡廠的總投資金額將擴大到270億歐元。根據英特爾之前公布的規畫，這座晶圓廠將在2024年動工，2027年或2028年開始量產。

英特爾上周又宣布，將在波蘭西南部的弗羅茨瓦夫（Wroclaw）投資46億美元興建封裝和測試廠，預計2027年啟用；弗羅茨瓦夫與馬德堡的距離不到500公里，觀察家認為，波蘭這座新廠顯然將為德國製造的晶圓進行封裝和測試。

以色列總理內唐亞胡18日則向內閣宣布，英特爾將投資900億錫克（250億美元），在以國建設新廠，是歷來單一跨國企業在以色列的最大筆投資。

以色列財政部也發布聲明表示，這座位於以國南部Kiryat Gat的工廠預計2027年啟用，至少營運到2035年，將聘僱數千名員工。

英特爾則在聲明中表示，該公司的以色列營運在其全球成功「扮演關鍵角色」，「我們之所以想擴張以色列製造產能，是受到我們對滿足未來製造需求的承諾…以及我們對以色列政府持續支持的讚賞所驅動」。

根據英特爾官網，該公司已在以色列經營近50年，為當地最大的民間雇主和出口商，也是當地電子和資訊產業的佼佼者。