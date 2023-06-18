美光：陸禁令衝擊比預期大

美國最大記憶晶片製造商美光（Micron）16日警告說，中國大陸銷售禁令對美光營收衝擊程度將比原先預期更大。利空消息使得美光股價16日收盤挫跌1.7%。

根據美光在最新監管申報文件中提出的財務示警，美光表示，來自大陸總部客戶的約半數營收會受到影響，相當於占整體營收的「低二位數」百分比。此前，美光認為大陸銷售禁令對營收衝擊，估計會是低個位數到高個位數百分比。

美光股價16日收盤下跌1.69%至每股67.66美元。

北京當局是在5月進行網路安全審查後，宣布大陸的「重大基礎建設」禁止使用美光晶片。北京警告中國國內的關鍵基建營運商不要採購美光產品，強調政府發現美光在大陸銷售的產品，有著「相對嚴重」的網路安全風險。

美光提到，多家客戶因網路安全審查程序遭到官員接觸。美光來自大陸或香港客戶的營收，含直接銷售與透過經銷商間接銷售，約占美光全球營收四分之一；這部分仍然是公司收入的主要部分。

美光是美國對中國大陸實施嚴格科技產品出口管制後，第一家被北京瞄準的美國晶片商。大陸是全球最大半導體市場，美光禁令加劇美國晶片商對中國市場銷售的不確定性。