美光：陸禁令衝擊比預期大

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美光示警在中國大陸的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。（路透）
美光示警在中國大陸的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。（路透）

美國最大記憶晶片製造商美光（Micron）16日警告說，中國大陸銷售禁令對美光營收衝擊程度將比原先預期更大。利空消息使得美光股價16日收盤挫跌1.7%。

根據美光在最新監管申報文件中提出的財務示警，美光表示，來自大陸總部客戶的約半數營收會受到影響，相當於占整體營收的「低二位數」百分比。此前，美光認為大陸銷售禁令對營收衝擊，估計會是低個位數到高個位數百分比。

美光股價16日收盤下跌1.69%至每股67.66美元。

北京當局是在5月進行網路安全審查後，宣布大陸的「重大基礎建設」禁止使用美光晶片。北京警告中國國內的關鍵基建營運商不要採購美光產品，強調政府發現美光在大陸銷售的產品，有著「相對嚴重」的網路安全風險。

美光提到，多家客戶因網路安全審查程序遭到官員接觸。美光來自大陸或香港客戶的營收，含直接銷售與透過經銷商間接銷售，約占美光全球營收四分之一；這部分仍然是公司收入的主要部分。

美光是美國對中國大陸實施嚴格科技產品出口管制後，第一家被北京瞄準的美國晶片商。大陸是全球最大半導體市場，美光禁令加劇美國晶片商對中國市場銷售的不確定性。

美光 營收

延伸閱讀

美光：大陸市場半數營收將受陸禁令衝擊 影響高於預估

美光遞橄欖枝 在陸大投資

力成西安廠擬售美光 估1年過渡期後影響有限

美光收購力成西安封測廠 與力成合作不變

相關新聞

Fed放鷹…沒擊退美股多頭

聯準會（Fed）兩位官員在上周會議後的首次對外發言基調鷹派，暗示可能恢復升息以抑制通膨。受此影響，美股主要指數上周五（1...

歐盟訂再生能源法 占比45%

歐盟27個成員國代表已敲定歷史性的再生能源法，將把2030年再生能源占比目標提高逾三成，同時支持為核能提供更多配額。

美光：陸禁令衝擊比預期大

美國最大記憶晶片製造商美光（Micron）16日警告說，中國大陸銷售禁令對美光營收衝擊程度將比原先預期更大。利空消息使得...

馬斯克腦機介面新創 報捷

特斯拉執行長馬斯克表示，他的神經科技和腦機介面新創公司Neuralink預計今年將能開始進行首場人體實驗。他另表示，特斯...

美股還有得漲？市場激辯

美國股市漲勢正盛，即便聯準會（Fed）上周暗示還會有兩次各1碼的升息，仍無法澆熄今年來的多頭氣焰。然而，對於美股後市會繼...

ECB拉加德：7月可能升息

歐洲央行（ECB）15日宣布升息，隔日總裁拉加德示意，7月很可能進一步上調利率。歐洲央行的鷹派人士更警告，或許得一路升息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦