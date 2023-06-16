歐元兌日圓觸及15年來的最高 美元指數下跌

歐元兌日圓匯價周四（15日）觸及15年來的最高，兌美元則創下五周新高，因為歐洲央行（ECB）連續第八次升息，並發出進一步緊縮信號，希望將歐元區通膨率壓回2%的中期目標。

歐洲央行周四一如預期升息25個基點（1碼），利率來到3.5%，是22年來最高的。

周四下午的國際匯市交易中，歐元兌美元尾盤上漲1.1%，報1歐元兌1.0948美元，盤中曾觸及1.0952美元的五周高點。歐元兌日圓也升值1.2%，至1歐元兌153.52日圓。在歐洲央行宣布升息後，一度攀高至153.68日圓，這是2008年9月以來最高價。

德國中央合作銀行由首席經濟學家Mark Wall領銜的分析報告指出，「我們的基線預測是在7月最後一次升息25個基點，終端利率為3.75%」，「在最新的歐洲央行記者會上有一些鷹派元素，特別是上調了2025年的通膨預測。也有一些鴿派的因素，總裁拉加德雖明確表示將在7月升息，但刻意避免對9月的預期進行指導。」

在歐洲央行升息之前，美國聯準會（Fed）決定維持利率不變，但暗示今年仍會再進一步升息。Fed利率決策會議後發布的點狀圖顯示，決策官員預計到2023年底還會升息兩次。聯準會主席鮑爾說，2023年降息是不合適的。

日本央行將在今天做出最新利率決策，市場預期日本央行將維持其超寬鬆立場和殖利率曲線控制措施。日圓兌美元周四跌至七個月低點，貶值0.2%至1美元兌140.31日圓，稍早一度觸及141.50日圓。

衡量美元兌一籃子其他主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四則是下跌0.8，報102.115。盤中指數曾跌至102.08的五周以來最低點。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne分析，「風險似乎傾向於美元進一步下跌，突破新區間的低端。基於與主要貨幣的兩年期利差，美元指數目前看來或多或少是公平的。」他認為，除了利率的近期展望，美元可能面臨一個更具挑戰性的環境。當全球貨幣政策升息周期正在接近終點時，利率周期的峰值將是美元峰值的負面因素，「收益率將增強風險承受能力，並鼓勵投資人將資本從美元中調走」。