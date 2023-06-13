美國5月CPI升幅急縮 料Fed本周將暫停升息

美國5月整體消費者物價指數（CPI）升幅劇降，主因去年同期的比較基期偏高；但核心CPI依然居高，顯示服務業通膨高度黏著。由於CPI並未意外偏高，預料聯準會（Fed）13~14日會議將「跳過」升息，但不能排除7月恢復升息的可能性。美股期指升幅擴大，美元走軟。

5月整體CPI比4月上升0.1%，符合預估，但低於4月時的0.4%升幅；與去年同期相比，年升幅大幅下降到4.0%，低於預估的4.1%，更遠低於4月時的4.9%，升幅為兩年來最小。整體CPI升幅劇降，主要是由於能源價格大跌，以及去年此時國際油價偏高，但現在油價已遠低於當時水準。由於去年6月是國際油價的波段高峰，因此6月整體CPI升幅還可能更小。

但扣除能源及食品之後的核心CPI依然頑強，比4月上升0.4％，符合預估，也與4月的升幅相同；比去年同期上升5.3%，高於預估的5.2%，但比4月時的5.5%升幅溫和下降。

5月勞工實質周薪年減0.7%，減幅比4月時的1.2%縮小；實質時薪回升0.2%，優於4月時的負0.6%。實質薪資好轉，有助於維持消費支出的韌性。

經濟學者表示，5月CPI升幅如預期般縮小，加上Fed領導階層頻頻暗示，本周會議應該會暫停升息，讓官員有更多時間來評估之前升息的效果。