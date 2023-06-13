國際鐵礦砂重挫 終止連九漲

高盛集團警告說，房市疲軟可能拖垮中國大陸多年來的經濟成長，預測大陸房市將呈現L型復甦。國際鐵礦砂期貨12日盤中應聲大跌近5%，收盤跌幅收斂至3.3%，為連漲九日後首度下跌。

此前，鋼鐵業反映上游原料鐵礦砂、廢鋼行情止跌反彈走勢，包括板材、鋼筋等鋼廠近日來相繼以平盤、漲價開出新盤價之際，針對昨（12）日鐵礦砂出現大幅下殺格局，業界一致認為，有待進一步觀察市場變化，再做反映處理。

彭博資訊報導，高盛發布報告說，中國大陸房市存在持續性的問題，主要與二、三線城市和民間建商融資有關。高盛警告說，若不盡快解決這些問題，大陸房市可能呈現L型復甦。

在新加坡交易的鐵礦砂期貨12日盤中重挫4.9%，報每公噸107.5美元，收盤跌幅縮小至接近3%，報每公噸109.25美元。大連鐵礦砂期貨收跌3.3%；上海期貨交易所的鋼筋和熱軋鋼捲期貨各下挫逾1.5%。

中國大陸政府之前擴大採取行動，以提振停滯的復甦，並有望推出更聚焦的政策改善房市現況。這些消息帶動鐵礦砂期貨一連八日上揚。

但高盛預估，中國大陸政府將不會推出針對房市的刺激措施，並暗示北京可能尋求降低經濟和財政對不動產市場的依賴。China Industrial期貨公司分析師魏殷（音譯）說：「我們注意到，部分做多鐵礦砂的投資人正陸續退出市場，因投資人對這類大漲行情審慎以對。下半年的鐵礦砂市場將面臨供應稍微過剩，大陸港口的庫存預料增加。」

不過，市場人士指出，近來國際鐵礦砂價格先行反彈，讓中國大陸寶鋼、鞍鋼7月份板材盤價全面開平盤；同時，大陸鋼廠外銷報價也順水推舟展開調漲行動，此舉措延燒至東南亞鋼市。

台塑河靜鋼廠昨日即以平盤開出8月份熱軋新盤。該鋼廠表示，近期國際鐵礦現貨價格有所彈升，大陸鋼廠熱軋外銷報價亦有止跌並稍現起漲，惟國際實際鋼品需求似仍未見明顯轉強。

鑑於上述因素，並考量越南內需仍未轉佳，故該公司決定8月份熱軋內銷盤價維持不變，只線材產品每公噸調降20美元。