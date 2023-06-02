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美債違約警報解除 美股早盤漲逾300點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國參議院通過債務上限法案，迴避債務違約危機，美股道瓊指數2日早盤大漲逾300點。 路透
美國參議院通過債務上限法案，迴避債務違約危機，美股道瓊指數2日早盤大漲逾300點。 路透

美股2日早盤開高走高，主因是美國參議院通過債務上限法案，避免了債務違約危機，加上5月就業報告顯示出，平均薪資增幅放緩和失業率微幅增加，加深了美國聯準會Fed）6月再次暫緩升息的可能性。

道瓊工業指數2日早盤上漲323點，或1%；標普500指數和那斯達克指數分別各漲約1%；費城半導體指數漲0.8%；台積電ADR漲1.9%。

美國勞工部2日公布，5月非農就業人口增加33.9萬人，遠高於市場預期的19萬人，為連續第29個月正成長；失業率則為3.7%，高於預期的3.5%；平均時薪月比增幅為0.3%，低於4月的0.4%，顯示薪資成長放緩。

美國債務上限相關的疑慮緩解也有助拉抬市場信心。參議院在美國時間1日深夜通過提高債務上限法案，並將該法案送交到總統拜登桌上，距離財政部長葉倫設下的最後期限6月5日只差短短幾天。部分投資人本周稍早擔心，若是國會議員未能就此達成協議，美國恐將發生債務違約。

美國 債務 美股 Fed 聯準會

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