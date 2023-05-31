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不該加碼輝達？專家談其他可能暴漲的股票 台積電入列

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
財經網站MarketWatch專欄作家魏樂德認為，英特爾和台積電是晶圓廠裡的最佳押注對象。
財經網站MarketWatch專欄作家魏樂德認為，英特爾和台積電是晶圓廠裡的最佳押注對象。

財經網站MarketWatch專欄作家魏樂德（Cody Willard）撰稿表示，他看好能進行革命式創新的股票，例如輝達，但覺得該公司目前估值已高。這樣說並不表示他喊賣，而是對以現今價格加碼不感興趣。魏樂德認為，有其他行業和在這些行業裡的公司， 目前還未受到重視，但不遠的將來可能大噴發，成為市場逾1兆美元的平台或概念。他的點將錄裡包括台積電（2330）。

在AI革命創新領域，魏樂德直言現在很擁擠，大部分誇大AI概念的公司將無法獲得助力。他自己會遠離包括C3.ai、Sprout Socia、SoundHound AI、Spriklr等股票。根據他的說法，Alphabet、微軟、特斯拉、Meta Platforms、蘋果和輝達是最佳AI股，但大部分AI相關的股價上升空間都已經反映在目前的估值上。

在晶圓廠：魏德樂認為英特爾和台積電是最佳押注對象。英特爾正進行重塑，10年後會是西方世界一家領先群倫的半導體廠，與現在大不相同。台積電自2016年起就在魏德樂的投資組合裡，即使存在中國大陸未來幾年武力攻台的威脅，他也打算繼續持有。

替代能源：魏樂德最喜歡且尚未被主流發掘的是NuScale Power ，該公司生產小型模組化反應爐，預計10到15年間，許多電力公司都將採用。Solar Edge Technologies是魏德樂最愛的太陽能股，他七年前撰文推薦時，該股才13美元，周二收在295.79美元。

太空領域：上市太空股裡，魏德樂說最愛RocketLab，雖然在私募市場，他對SpaceX投入更多資金。 他透露自己也少量投資一籃子的其他太空股，包括Planet Labs、Redwire、BlackSky Technology。

魏德樂承認，買入並長期持有這些革命性股票，經歷未來7-20年的起起伏伏、泡沫和崩裂，不隨便動搖並不容易。但當革命之舉翻轉產業而漸成主流，這些股票可能暴漲1000%或更多。

太空 台積電 半導體

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