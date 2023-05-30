巴隆周刊：馬斯克視察上海廠 考慮是否擴大產能

巴隆周刊（Barron's）報導，億萬富豪馬斯克本周赴中國大陸視察特斯拉上海廠，並拜會中國大陸政府官員，這是他三年來首次赴大陸行程，而且正值這家電動車公司面臨大陸同業競爭加劇之際，並考慮從何處擴大電動車產能。

馬斯克30日與中國大陸外交部長秦剛會晤，根據外交部發布的聲明，馬斯克表示「願意在中國大陸擴張事業」。外交部聲明寫道：「中國堅定不移地促進高層次開放，並致力於為包括特斯拉在內的全球各地企業營造一個更佳的市場導向、法治化和國際化的商業環境。 」

雖未公布兩人談話的進一步細節，但巴隆周刊指出，一個可能提到的話題，是特斯拉決定是否擴大上海廠產能。該廠年產能約100萬輛車。特斯拉在大陸的銷售估計約只有此數的一半，而且面臨本土電動車商比亞迪（BYD）的激烈競爭。

特斯拉上海廠用來生產供出口的電動車，占特斯拉全球交車總數的一半左右。不過，特斯拉目前正物色下一座製造廠的起點，印度可能是別具吸引力的候選地點之一，且有助於特斯拉分散供應鏈、降低對中國大陸的依賴。

根據中國大陸外交部聲明，馬斯克與秦剛會晤時表示，美中利益「密不可分」，他並反對美中脫鉤。