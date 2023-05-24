中國AI要追上美國 專家：要有研究環境

中國雖然有市場優勢，但需要容許更多創意，才有機會在技術上突破、追上美國。外媒24日報導訪問多位專家，詢問對於美中AI科技戰的看法。有專家認為，美國容許創新與研發是科技突破瓶頸的重要關鍵，中國需要創造類似矽谷的環境；也有專家指出，中國累積資料的能力比美國強，仍有機會追上美國。

中國軟體比美先進

根據《英國廣播公司》24日報導，美國目前看來在AI競賽中領先，且目前的半導體出口禁令也會對中國的科技發展有影響，但演算中國科技政策研究中心主任薛佛受訪時認為，中國網路公司的科技很多其實都比美國還要先進，她認為中國未來能追趕上美國的AI發展，但在高階設備製造上仍有10到15年的落差。

《CNBC》提到，中國的阿里巴巴、騰訊與百度都打算投資生成式AI，不過由於中國政府的數位管制，反而可能讓對這些公司發展相關科技受到阻礙。

美國高度重視研發

《英廣》報導中則提到，美國科技業最大的優勢是矽谷，包括谷歌、蘋果與英特爾都是在矽谷創辦的，香港科技大學AI研究中心主任馮雁說，矽谷人才群聚的研究氛圍，有助研發者產生各種靈感，科技菁英可以花很多時間一心鑽研新技術開發，而不用管產品銷售等其他環節。

她舉例，像是寫出ChatGPT聊天機器人軟體的公司OpenAI，在公司創辦的前幾年只是個研究基礎機器學習模型（Transformers machine learning model）的小公司。「但中國並沒有類似矽谷的環境，」馮雁直言，中國大公司只有看到該軟體有商機時，才會在該軟體基礎上加強深度學習與語言模型的能力。

中國有資料優勢

美國公司對研發非常支持，微軟在2019年就已經投入100萬美元給OpenAI，雖然以微軟來說並不多，但當時微軟執行長納德拉就已經表示，AI是人類未來最能帶動人類生活轉型的科技，且很有潛力解決人類目前面臨的危機，因此要大力支持研發。

不過競賽資本投資公司的合夥人楊珮珊認為，中國14億的人口市場就是優勢，且許多民眾都有使用WeChat，而軟體的服務包括傳訊息到預約門診、繳稅等功能，就可以快速地累積大量數據，使產品有更好的功能。楊珮珊強調，無論產品本身多強，都還是需要大量資料進行學習。

自由研發環境很重要

《英廣》也引用李開復的書指出，中國比起矽谷，對抄襲的在意程度沒那麼高，而且重視速度與效率，這也讓中國的軟體公司競爭更激烈，反而有助於創新。但馮雁認為，中國還是需要類似矽谷這種可以較自由激發創意的地方，才有機會吸引各方人才，真正追上美國。

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