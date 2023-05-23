拜登會麥卡錫 拆債限地雷

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫預定美東時間22日下午舉行會商，為避免發生主權債務違約做最後努力。先前，白宮和眾院共和黨代表之間為提高聯邦政府舉債上限的談判陷入僵局。與此同時，美國財長葉倫表示，6月1日仍然是提高債限的「硬期限」（hard deadline）。

拜登和麥卡錫指示談判團隊，美東21日下午6時起恢復磋商。談判在上周末陷入停頓，雙方都把未能彌合開支水準分歧的責任怪罪到對方頭上。

拜登21日稍早在G7峰會的場邊，談起預算磋商時採取了較強硬措詞，指眾院共和黨人採取「極端立場」，目前的提議他無法接受。這與他前幾天展現的樂觀態度背道而馳，比較符合白宮官員所提談判正在破裂的警告。

財長葉倫周日接受美國NBC新聞網訪問時表示，如果共和黨掌控的國會眾院沒有批准提高債限，美國31兆美元債務最早將於6月1日開始違約；聯邦政府到6月15日還能兌付所有帳單的可能性「相當低」，現在情況十分緊迫；6月中旬預計會收到大量稅款，「但怎麼撐到那一天是問題所在」。

許多經濟學者仍預期不會倒債，但一旦發生，則可能將經濟推入衰退，因為聯邦政府可能無法準時支付各項開支，屆時財政部可能暫時停發聯邦公務人員薪資及軍人退休俸。最糟的情況，則是無法對美國公債持有人按時支付本息，使全球金融體系陷入動盪，可能使美國經濟陷入嚴重衰退，股價重挫，及舉債成本急升。