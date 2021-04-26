【專家之眼】美中互派新大使 陸調整戰狼外交？

美中兩國媒體分別盛傳中國領導人習近平將內定外交部副部長秦剛出使美國，而美國總統拜登將提名前副國務卿伯恩斯（R. Nicholas Burns)出使大陸。雖說秦剛與柏恩斯都是職業外交官，個性平和，且歷練、經驗、能力旗鼓相當，但若說秦剛使美，就代表北京有意調整「戰狼外交」，恐怕還言之過早。

秦剛與伯恩斯都分別是習近平與拜登賞識的職業外交官。秦剛現年五十五歲，於一九八八年加入中國大陸外交部服務，歷任助理、發言人、禮賓司長、新聞司長及主管歐洲事務與新聞的副部長。近幾年，他深受習近平信任，常陪同習出國訪問。二0一六年「二十國集團」（G-20)在杭州舉行時，他負責安排習的會議與活動。

伯恩斯現年六十五歲，在柯林頓總統時期擔任國務院發言人與駐希臘大使，在小布希總統時期出任駐北約大使，負責反恐業務，後來擔任主管政治事務的副國務卿直到退休。

二○一六年，秦剛殫盡心智為習安排活動與會議， 習還半開玩笑地問能不能休息一下，可見習對他愛護有加。

伯恩斯若獲提名成功，將是一九九一到一九九五年芮效儉以來第二位奉派使華的職業外交官。從一九九五到二0二0年，美國駐陸七任大使不是出身州長、參議員，就是軍人、律師。由此觀之，拜登顯然想找一位資深外交官出任駐華大使。

由於秦剛個性溫和、理性，因此不少人猜測他奉派使美，代表習近平有意改變「戰狼外交」，以改善與美國的關係。

然而，以目前中美對峙的態勢來看，特別是兩強對立已轉變為兩大聯盟的對壘，不論是秦剛，還是伯恩斯，要改變大局都絕非易事。

再者，秦剛使美與伯恩斯使華的主要任務不只是各自扮演中、美兩國政府的喉舌，更應做中、美兩國之間的橋樑。

但是，這兩種角色卻經常衝突，不是順了姑情失嫂意，就是豬八戒照鏡子裡外不是人。

最後，不論是秦剛奉派使美或伯恩斯使陸，他們在自己國家內的「婆婆」都不少，誰也得罪不起。更重要的是，職業外交官都直接聽命於大老闆。易言之，既然秦剛與伯恩斯分別是習近平與拜登的「執行官」，中、美兩國要不要改善關係只有領導人說了算！