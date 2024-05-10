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AA制鑽戒！老公「共同帳戶扣款」買婚戒 人妻氣炸：拒為禮物付錢

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚戒指示意圖。圖／ingimage
結婚戒指示意圖。圖／ingimage

國外一名28歲女子新婚不到3個月，就發現丈夫送給她價值8000美元（約新台幣26萬元）的2克拉訂婚鑽戒，費用是從兩人的共同帳戶中支出的，令她感到十分憤怒。她要求丈夫把戒指拿回商店裡退貨，因為她認為丈夫不該在她不知情的狀況下，私自決定婚戒也要AA制，讓她為自己的禮物買單。

根據《每日郵報》報導，這位新娘在Reddit的熱門討論版「我是混蛋嗎」中表達了她的不滿，並發文詢問網友她要求丈夫退還訂婚戒指的行為是否做錯。

女子解釋，兩人並沒有豪華的婚禮，但丈夫給了她一枚價值近8000美元的2克拉人造鑽石戒指。由於夫妻倆正在存錢買房，丈夫沒有足夠的現金，所以他選擇分期付款。婚後不到3個月，她發現丈夫一直從共同帳戶中扣款來分期支付婚戒的費用，兩人為此大吵一架。

男方認為，戒指是婚禮的一部分，妻子應該體現性別平等的思維，一起負擔開銷。

不過，女子堅持收禮者不應該為禮物付錢，她認為訂婚戒指就是一種禮物。而且丈夫從來沒和她討論過這件事，就像夫妻共同買房需要雙方同意一樣，如果她知道丈夫要她付錢，她就不會同意購買這枚婚戒。女子向丈夫表示，如果買戒指造成的經濟負擔過重，那就應該將戒指退還給商店。

這篇文章引發Reddit網友熱議，有些網友認為女方是錯的，如果新娘想擁有昂貴鑽戒，而男方要分期付款才能買得起，那她多少也應該資助一點。還有人說，結婚後夫妻就成為隊友了，所以女方也應該付錢，不過由於男方自主買了一枚無法負擔的戒指，女方有權利生氣。

另一方面，也有人認同這名女子的觀點，因為讓別人掏錢買自己的禮物是很俗氣的行為，如果無法自行負擔戒指，應該在購買之前就告訴老婆，而不是偷偷地讓她付掉一半的費用。有人建議，女子應該儘快和丈夫分開管理各自財務。還有網友說，「乾脆把丈夫跟婚戒都一起退貨吧」。

戒指 結婚 財產

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