泰女流鼻血一周以為空汙…醫生檢查嚇壞 「鼻腔內有100多條蛆」

泰國一名59歲女子，因鼻塞與流鼻血一周而前往就醫。醫生檢查後，居然在她的鼻腔內發現上百條蛆，連忙使用內視鏡與鑷子將蟲取出。幸好經過治療後，病患目前已逐漸康復。

泰國清邁府那帕空醫院（Nakornping Hospital Chiangmai）4日在臉書粉專上公開一起驚人病例，一名59歲女子患有鼻塞、臉部疼痛等症狀，原本以為是近期空氣品質不佳引起的，正在進行鼻竇炎治療。然而卻出現鼻血、甚至發現從鼻腔中爬出蛆等情況，趕緊於3日就醫。

醫生使用內視鏡檢查後，在病患的左右鼻腔內發現大量白色的蛆，總數量超過一百隻。醫療團隊連忙使用鑷子一一取出，目前病患正在逐漸康復。

那帕空醫院也在粉專上提醒，近期泰國空氣汙染嚴重，容易引發鼻部發炎或過敏，呼籲民眾若有呼吸道症狀應盡速就醫。而患有先天性疾病的民眾、老人、小孩更要特別注意。如果像該病例一樣在鼻腔內出現蛆，若沒有盡早治療可能會擴散到周圍的器官，例如眼睛或大腦，導致殘疾或死亡，因此若出現不適症狀，應立即就醫。