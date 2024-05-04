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高溫飆40度…泰國乾旱抬出「哆啦A夢」遊街潑水祈雨 背後真相感人

香港01／ 撰文／桃樂斯
泰國有村莊以「哆啦A夢」代替真貓，進行祈雨儀式。圖／翻攝自tkasasagi on X
泰國有村莊以「哆啦A夢」代替真貓，進行祈雨儀式。圖／翻攝自tkasasagi on X

泰國近期受嚴重熱浪襲擊，部分地區氣溫飆升創歷史新高。在高溫及無降雨情況下，有面對農作物失收的村民舉行祈雨儀式，傳統會將黑色母貓放進豬籠內遊街，由沿途居民潑水，因為他們相信貓咪是乾旱化身，向貓咪潑水即意味能驅除乾旱。不過此方法曾被指涉虐待動物，當地村民改為將「哆啦A夢」放進豬籠以代替真貓，亦有廟宇選擇採用Hello Kitty，獲網友大讚善良。

綜合泰國媒體報導，當地有民眾以哆啦A夢代替真貓進行祈雨儀式。由於泰國中部近期長達4個多月沒有下雨，加上氣溫飆升至40度或以上，有地區面臨水資源短缺，以及農作物失收等問題，那空沙旺府（Changwat Nakhon Sawan）合共3個村莊的村民，便自發舉辦祈雨儀式，希望能藉此滋潤農田，避免影響農作物收成。

有日本網友於X（前稱Twitter）帳號「tkasasagi」上傳多張圖片，分享村民進行祈雨儀式「hae nang maew」的畫面。相中可見，他們先是將哆啦A夢放置在豬籠內，並由2人抬起遊走於村莊內，沿途居民們會一邊跳舞，一邊向玩具灑水，因為他們有習俗相信，貓咪是乾旱化身，向貓咪潑水即意味驅除乾旱。

泰國村民正進行祈雨儀式。圖／翻攝自ano_ano_ano on X
泰國村民正進行祈雨儀式。圖／翻攝自ano_ano_ano on X

但其實泰國傳統的祈雨儀式，是需要將1隻黑色雌性貓咪，放進豬籠內遊街，民眾會將水灑在貓咪身上，使討厭水的貓咪不斷尖叫，繼而吸引雨神並降臨雨水，再滋潤農田以及農作物。

惟上述方法殘忍且不人道，不但要令貓咪經歷長時間的曝曬，亦需承受不斷被潑水的驚嚇。基於保護動物的考量，有村民自2015年開始，轉為採用以玩具貓咪代替真貓參加遊行。台灣facebook專頁「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」上傳圖片，顯示村民除了會使用多啦A夢進行祈雨儀式外，有廟宇亦會利用Hello Kitty或Marie玩偶作代替品。

事件引來多地網友討論，有人笑稱「哆啦A夢可以拿出很多道具協助降雨，根本不用遊街」、「你確定神明不會將哆啦A夢誤會成是浣熊嗎？」，又讚揚當地村民愛護動物，「泰國人真善良」。

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文章授權轉載自《香港01》

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