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日幣大貶衝擊百圓商店！沒利潤還倒賠「改賣披薩應急」百圓價恐走入歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
日幣近來嚴重貶值，對百圓商店造成嚴重衝擊。圖擷自youtube
日幣近來嚴重貶值，對百圓商店造成嚴重衝擊。圖擷自youtube

日幣近來持續下跌，嚴重衝擊日本的經濟。像是主打東西便宜，讓民眾可以節省開銷的「百圓商店」，近來就因為日幣貶值，導致營運成本越來越高，未來恐怕難以堅持住百圓大關。

根據日本媒體「MBS每日放送」報導，日圓和美元的匯率，在4月30日來到1美元=156.79日圓，29日還一度飆到過1美元=160日圓左右，引起各界猜測日本政府進場護盤的可能性。

日幣貶值，也代表進口成本增加。由於日本百圓商店裡頭，往往有不少商品是倚賴國外進口，使得百圓商店也越來越難撐。位於大阪的「百圓商店100A夢（１００円ｓｈｏｐひゃくえもん）」表示，現在不管東西賣得多好，都覺得沒賺到多少錢。如果再算進店租、員工薪水等等，更是有透支的感覺。

為了維持營利，店長只好拜託經營披薩店的朋友，引進一些冷凍披薩在店內販售。但這招畢竟只是治標不治本，現在店內約有2成的商品，已經不再是百圓均一價。未來狀況如果沒有改善，只能讓越來越多商品漲價，造成「百圓商店」不復存在。

披薩 日本

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