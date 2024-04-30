3歲女兒稱「牆內有怪物」 她撬開牆壁見密麻景象嚇壞：根本恐怖電影

別小看童言童語！美國北卡羅來納州一名3歲女童塞勒時常抱怨「牆內有怪物」，她的父母一開始不以為然，直到某天發現自家閣樓和煙囪附近有成群的蜜蜂出沒，才察覺不對勁。聯繫養蜂人處理並撬開女兒臥室的牆壁後，駭人景象讓塞勒母親嚇傻直呼「就像恐怖電影一樣」。

據外媒《每日星報》報導，美國北卡羅來納州一名3歲女童塞勒·克拉斯（Saylor Class）時常跟父母抱怨「牆內有怪物」，但她的父母一開始不以為然，覺得女兒應該是因為看了動畫電影《怪獸電力公司》，想像力太過豐富才這樣說。

「我們甚至給了她一瓶水，說『這是怪物噴霧』，讓她在晚上噴灑並趕走怪物」，塞勒的母親說道，但此方法並沒有用，塞勒仍然在後來的幾個月裡，不斷提到「牆內有怪物」。

直到某天，塞勒的母親發現自家閣樓和煙囪附近有成群的蜜蜂出沒，夫妻兩人因此猜測女兒可能是聽到臥室天花板附近的嗡嗡聲，才會一直聲稱有怪物。據《BBC》報導，他們透過害蟲防治公司，得知在家中出沒的蜜蜂在美國是受保護的物種，他們便聯繫一名養蜂人來處理。

養蜂人到達後，發現蜜蜂們都朝閣樓飛去，而閣樓恰好在塞勒臥室上方。養蜂人隨後拿出熱像儀掃描塞勒臥室的牆壁，塞勒的母親形容當時如同聖誕節「頓時亮起來」。撬開牆壁後，一個巨大蜂窩映入眼簾，數萬隻蜜蜂湧了出來，「就像恐怖電影一樣」。

據報導，蜜蜂的數量可能介於5萬5千隻至6萬5千隻之間，且蜂巢重達45公斤，估計這些蜜蜂花了8個月的時間建造出這個「怪物蜂巢」。經清除後，蜜蜂已被送往保護區，而塞勒的父母則表示，房子的電線被蜜蜂和蜂蜜破壞，造成的損失估計超過2萬美元（新台幣約61萬元）。