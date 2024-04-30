驚！完美丈夫常看手機人妻懷疑出軌 偷看揭更心寒真相：心碎了
這秘密，比出軌更可怕！馬來西亞一名新婚人妻在網路上發文訴苦，指其丈夫手機不離身，她懷疑丈夫有婚外情，於是偷偷查看丈夫手機，沒想到發現的不是丈夫出軌證據，而是更崩潰真相，感嘆丈夫原來不是她想像中的美好。
據馬來西亞《中國報》報導，一名新婚人妻在社交媒體發文表示，婚後發現丈夫常常查看手機，去廁所也要帶上手機，奇怪行徑令她懷疑丈夫有外遇，於是偷偷查看丈夫手機WhatsApp訊息，沒想到揭發更心碎秘密──雖然丈夫沒有外遇，但竟然吸毒，「我心碎了⋯⋯不如我擔心的那般，他沒有拈花惹草，可是他吸毒」。
人妻指，她全心全意想當好妻子，更計劃幫助丈夫申請貸款創業經營小本生意，怎料丈夫原來不是她想像中的完美，瞬間失去動力。
不過，雖然人妻想與吸毒的丈夫斬斷關係，但由於2人剛結婚不久，礙於面子，目前還沒提出離婚。
事件引來網友熱議，「帶他去戒就有藥可救，看他要不要戒」、「愛他就讓他去戒吧」。但也有網友認為應「及時止損」離婚，「別傻了，沾上吸毒是一輩子的事情」。
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文章授權轉載自《香港01》
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