喵星人躲紙盒 遭飼主意外連箱帶貓寄到千里外

美國猶他州一個家庭本月稍早郵寄退貨包裹時，意外把躲在盒中的寵物貓咪一起送走，這隻命大的喵星人最後在千里之外的加州倉庫獲救。

綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）和「今日秀」網站（Today.com）報導，飼主克拉克（CarrieClark）說，愛貓「葛麗娜」（Galeana）向來不往外跑，本月10日卻不翼而飛，遍尋不著貓影。一個星期後，克拉克接到通知，說650英里（約1050公里）外的加州有一間獸醫院掃描到葛麗娜身上的晶片，隨即通知飼主。

獸醫院告訴克拉克，葛麗娜在美國電子商務公司亞馬遜（Amazon）的一個退貨包裹中被人發現。牠在沒水沒糧的狀況下撐了6天，所幸健康情況尚稱良好。

克拉克說，葛麗娜很愛盒子、箱子類的東西，推斷她躲進裝有工作靴的商品包裝盒裡，此後不知情的家人把商品寄出退貨給店家。

此後，亞馬遜的員工救了這隻貓，並將牠帶到獸醫院。

這位名叫布蘭迪（Brandy）的亞馬遜員工原本就會在閒暇時間參與救貓行動。布蘭迪說，葛麗娜身處的盒子有一邊縫隙裂開，讓空氣得以流通，加上這幾天氣候很理想，讓她既沒受凍也不過熱，就這麼存活下來。

克拉克說，經過這趟旅程，葛麗娜瘦了一些，也有些脫水的情況，但抽血檢驗數據正常，牠也毫髮無傷。

克拉克已與夫婿搭機將毛孩接回猶他州的住家。她呼籲所有毛孩家長在寄出包裹前，務必記得「再三檢查」箱子。