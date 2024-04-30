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平民美食變高檔！東京「奢華拉麵」1碗飆破700元 店員月薪8萬起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
位於東京的「麵屋 紀茂登」推出一碗要價3500日圓的高檔拉麵。圖擷自麵屋 紀茂登X
位於東京的「麵屋 紀茂登」推出一碗要價3500日圓的高檔拉麵。圖擷自麵屋 紀茂登X

拉麵日本代表性的平價美食，隨著拉麵在國際間爆紅，讓許多觀光客趨之若鶩。近來在日本，也開始出現一些高價位、一碗要價甚至衝到3500日圓（約相當於新台幣731元）以上的拉麵，打破過去拉麵售價難以跨過1000日圓的「千圓之壁」既定印象。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，嘗試推出高價位拉麵的，是位於東京茅場町的「麵屋 紀茂登（麺や 紀茂登）」。經營者石原昌欣表示，自家的高價位拉麵，特別選用鮑魚、白甘鯛等高級食材熬煮湯頭。因為食材比較高檔，所以就算定價高，其實毛利還是有限。

而過往走薄利多銷路線的拉麵，店員往往工作相當繁重，薪水卻沒有特別突出，因而近年人手不足的問題越來越嚴重。不過石原為了延攬一流人才，薪資方面也開出相當驚人的價碼。光是還在試用期的員工，月薪就有40萬日圓（約相當於新台幣83,344元）。

石原認為，即使價格較高，但只要夠好吃，富裕層的客人也會願意為了美食掏錢。由於打從一開始就鎖定富裕階層，所以在價格上踩得比較硬，他也打算維持目前的高檔路線。

拉麵 日本

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