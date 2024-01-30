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餐廳掀上衣「彈出肉色」！網美來台4秒影片瘋傳 日網友全怒：日本之恥

聯合新聞網／ 綜合報導
日本寫真網美日前來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，竟在餐廳用餐時「掀起上衣」，露出胸前風光，並拍攝影片，4秒短片迅速在網上掀起熱議。圖／截自macca（まっか）IG
日本寫真網美日前來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，竟在餐廳用餐時「掀起上衣」，露出胸前風光，並拍攝影片，4秒短片迅速在網上掀起熱議。圖／截自macca（まっか）IG

迷惑行為再+1？日本寫真網美macca因時常拍攝大尺度的照片、影片，受到不少粉絲追捧。日前macca來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，身材姣好的她竟在台灣餐廳「掀起上衣」，露出胸前風光，並拍攝影片，4秒短片迅速在網上掀起熱議。不過推文發布後，卻引起台日網友的兩極討論。

日本寫真網美macca（まっか）去年10月來台旅遊時，曾在台北101前大秀傲人身材，引起熱議。近日，macca受邀來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，也不吝在社群放送大尺度花絮照片，她坦言，自己首次參加海外活動，不僅在事前十分緊張，更是花了2個月的時間準備，不過幸好活動「非常成功」，也讓macca感動的向工作人員和粉絲道謝。

27日，macca發布了一則寫著「台灣露出」的推文，並附上自己在台灣餐廳用餐的影片，只見她大膽在餐廳掀起上衣，姣好的身材「一覽無遺」，短短4秒影片引起網友暴動，目前更是累積了84.2萬次查看。

推文曝光後，日本網友卻不埋單，紛紛留言批評，「這在台灣抓不到嗎？」、「妳在做什麼？日本之恥」、「請逮捕暴露狂」、「這不是應該在聚餐時做的事，妳不覺得對台灣人很不尊重嗎？」、「不會因為公共猥褻罪被捕？」、「真的是日本之恥，我希望她停止」、「是不是太庸俗了？我覺得不穿胸罩去散步是可以的，但是在海外，還有其他顧客欸」。

不過該消息傳到台灣，又掀起不同的風向，網友們在PTT討論嗨喊「我勸你少管閒事」、「世界和平，勿多管閒事」、「道德在哪裡？連結在哪裡？」「結果沒露啊，有貼愛心胸貼」、「大大好人一生平安」、「之前去九份玩，無罩散步就很紅了」、「謝謝妳喜歡台灣」。

日本 網紅 台灣人 台北101

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