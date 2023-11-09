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胖子只能搭電梯？南韓首爾地鐵1標示引爭議 他嘆：太刻薄

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾上鳳站地板上貼有兩種身材貼紙，其中較胖的小人被指向電梯，引起爭議。圖／擷自TikTok
南韓首爾上鳳站地板上貼有兩種身材貼紙，其中較胖的小人被指向電梯，引起爭議。圖／擷自TikTok

不少常到南韓旅遊的遊客都知道，南韓地鐵的樓梯比電梯多，很考驗觀光客們的腳力。不過近日有遊客在TikTok發布一段影片，只見南韓首爾上鳳站的地板上貼有兩種身材的標誌，其中較胖的貼紙指向手扶梯，讓原PO忍不住直言「真是太刻薄了」。

原PO以「想像一下，每天都看到這樣的畫面…」為內容在TikTok上發布影片，他表示在首爾上鳳站的地板上有兩個人形貼紙，而該貼紙竟以身材區分。從影片中可看見，較瘦的小人貼紙指向樓梯，較胖的小人貼紙則指向手扶梯，讓他忍不住直言「韓國真是太刻薄了」。

影片一出，立刻引起網友熱議，「但影片中的每個人都去搭手扶梯」、「我看到這種標誌，我會哭」、「哈哈哈哈，這是認真的嗎？」、「對一個體重很敏感的人來說，這個標誌簡直就是顆子彈」、「這是一種多運動的動力，以免變胖和生病」、「『如果想保持健康，就走樓梯，如果不想，就選擇搭電扶梯』，我花了一段時間才看懂這個標誌的意涵」。

該地鐵單位則強調，會在地板貼上這樣的貼紙，是希望民眾可以多運動，並藉由走樓梯消耗熱量、鍛鍊身體。而該宣傳活動於2013年就開始，並非最近才開始實施，也無歧視任何族群的意圖。

@dailydoseofkorean

🥲Imagine seeing that every day… #lifeinkorea #koreanthings #koreanculture For someone who’s curious, it's in Sangbong station

♬ bunyi asal - haa - haa

TikTok 南韓 肥胖 捷運 運動

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