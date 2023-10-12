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影／女網紅嫁給超級富豪 她一週花8014萬元炫富被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
丈夫買了19克拉的鑽戒和藍寶堅尼跑車送琳達。圖擷自TikTok
丈夫買了19克拉的鑽戒和藍寶堅尼跑車送琳達。圖擷自TikTok

國外一名23歲的女網紅嫁給杜拜的超級富豪，她常在社群媒體上炫富，近期更表示自己一週就花掉丈夫250萬美元（約8014萬元台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲的琳達（Linda Andrade）在19歲時結婚，她的丈夫是杜拜外匯和加密貨幣大亨安德拉德（Ricky Andrade）。婚後琳達從美國加州搬到杜拜居住，經常在社群媒體上分享自己的炫富影片。

雖然琳達自稱自己只是「普通的家庭主婦」，但是她po出來的影片幾乎每一部都有「撒錢」的痕跡，其中一部影片她喝了24K金的咖啡，甚至為了慶祝生日，在世界第一高樓哈里發塔秀出「生日快樂」的字樣。在她的影片中，丈夫砸大錢買19克拉的鑽戒送她只因為她19歲結婚，送她藍寶堅尼（Lamborghini）跑車也只因為品牌跟她的名字開頭都是L。

近期琳達又分享一部影片，她在這部影片中短短一週就花掉丈夫250萬美金，光是購物就花掉35萬美金（約1122萬元台幣），20萬美元買黃金（約641萬元台幣），就連巧克力都花了7210美元（約23萬元台幣）。

@lionlindaa

Wells fargo loves me #money #howmuchispendinaday #millionaire

♬ Habibi (Albanian Remix) - Ricky Rich & Dardan

不過這些炫富影片不但沒有吸引網友羨慕的眼光，反而惹來不少罵聲。有網友認為琳達根本只是為了拍片捏造數字，不可能一週內花掉那麼多錢，也有人認為這樣花錢非常浪費，還有網友開玩笑說「我光是在麥當勞花10美元（約320元台幣）就要哭了」。

超級富豪 炫富 網紅

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