菲防長：明年肩並肩軍演以最擬真情境模擬全面戰鬥

菲美年度大規模「肩並肩」聯合軍演今天閉幕。菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，據規劃，明年肩並肩軍演將是全面的戰鬥模擬，在最接近現實的情境測試菲美軍隊聯合戰力。

鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在「肩並肩」（Balikatan）軍演閉幕式致詞表示，他昨天向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）報告肩並肩軍演即將閉幕並指出，「總統期待明年的演習。我相信（明年的演習）將是全面的戰鬥模擬，在考量安全的前提下，於最接近現實的情境中測試聯合戰力」。

為期3週的菲美「肩並肩」聯合軍演今年動員逾1萬6000名美菲軍人，並有約200名澳洲軍人和一艘法國巡防艦參與。演習地點集中在菲律賓北部及西部靠近南海處，美菲特種部隊還在距台灣不到200公里的巴丹群島（Batanes）舉行奪島演習，被解讀為是為可能的區域衝突做準備。

鐵歐多洛指出，今年是菲美兩國與澳洲、日本、法國、印度、加拿大等志同道合國家雙邊和多邊合作富有成果的一年。

南海和台海情勢持續緊張下，美國、日本、澳洲和菲律賓國防部長2日在夏威夷舉行會談，確認強化4國團結，並反對憑武力單方面改變現狀和加劇緊張局勢的行為。據報導，4國將此暱稱為Squad聯盟（四方安全對話Quad加上菲律賓）。

鐵歐多洛說：「上週我們在夏威夷進行Squad會談，我們在場邊與奧斯汀部長（Lloyd Austin，美國國防部長）和他的幕僚進行廣泛的討論。我們也與日本防衛大臣木原稔舉行雙邊會談並進行討論。」

他表示，菲律賓與盟友討論的內容都是「如何加強我們的聯合活動、我們的聯合部署及我們協同作戰能力的方式」。

鐵歐多洛說：「我已告訴菲律賓軍隊，我們將不斷加大壓力，讓他們盡快發展為一支足以面對多重威脅、多戰區作戰的武裝部隊，以符合我國的群島防衛宗旨，以及以主動而非被動方式捍衛國家的必要性。」

他表示：「無論有多少惡意或悖離常理的嘗試，意圖顛覆我們建立自由開放印太地區的目標，基於規則的國際秩序將予以制止，我們共同努力維護這些國際公認的準則。」

鐵歐多洛並未點名任何國家，但菲中南海主權紛爭不斷，北京近日表示，菲律賓海軍中將同意中國提議的「新模式」，即菲國將使用較少船隻補給派駐在南海仁愛暗沙的軍隊，並提前通知中方相關任務資訊；馬尼拉否認這項說法，並指中國共產黨試圖藉此不實宣傳，對菲方施以「惡意的影響」。

出席閉幕式的美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）表示，兩天前，她與小馬可仕和菲方將領在肩並肩軍演聯合協調中心（combined coordinationcenter）觀看菲美軍隊執行複雜的實彈軍演，展現菲美同盟「執行我們共同防禦需求的能力」。

約2000名菲律賓和美國軍人8日在靠近台灣的北伊羅斯科省（Ilocos Norte）進行海上攻擊實彈演習。雙方以各式陸海空武器擊沉一艘中國製造、已除役的菲國海軍補給艦。

卡爾森說：「肩並肩軍演證明我們共同致力於強化協同作戰能力並支持長遠的繁榮，不僅為了參與的國家，也為了整個世界。」