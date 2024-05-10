美軍將增派長程無人機至日本沖繩 約部署半年
日本防衛省相關人士透露，美國海軍計劃5月至10月在沖繩縣的美軍嘉手納基地，暫時性部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機。
日本放送協會（NHK）、「琉球新報」報導，日本防衛省已經同意此事，正在向沖繩縣的地方政府說明。
美軍2023年11月起已經無限期在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。相關人士透露，MQ-4C無人機部署時間介於今年5月至10月，將肩負周邊偵察任務。
MQ-4C是大型無人機，寬度為MQ-9的約2倍。這次的部署計畫中，原則上部署2架MQ-4C無人機，但是可能會因為保養飛機等因素暫時增加數量。
防衛省指出，將被暫時性部署的無人機機型為偵察用所開發而成，無法武裝，預計10月底被調走。
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