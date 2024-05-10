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菲律賓環境部長：美中等國有興趣合作開採鎳礦

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓環境部長悠羅-羅伊薩加今天表示，包括中國和美國在內，已經有許多國家表達興趣，希望與菲律賓合作，共同開拓採礦機會，尤其是鎳礦。

鎳是生產電動車電池的關鍵原料。悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）表示，菲律賓應該提高鎳加工能力，「可惜的是，菲國目前只有兩家鎳加工廠，這凸顯採取具體措施的必要性」。菲國環境部也監管礦業。

路透社報導，菲律賓最大礦石業者亞洲鎳業公司（Nickel Asia Corp）部分持有這兩座鎳工廠。

悠羅-羅伊薩加說，澳洲、英國、加拿大和歐洲聯盟國家也都已經展現出在菲律賓採礦的興趣。

國家經濟發展局（NEDA）局長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）表示，為開採的鎳礦加工將是菲律賓的理想情況，菲國尋求為礦物生產增值，此刻時機正確。

巴里薩坎說，菲律賓擁有大量未開發的礦藏，目前正在研究對礦業公司提供可能的激勵措施。

世界最大金屬消費國中國的鎳礦主要來自菲律賓供應。根據菲國政府最新資料，去年生產3514萬乾噸鎳礦石，年增19%。

美國 菲律賓 電動車

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