上周議會候選人才受重傷…德政治人物接連遇襲 柏林前市長也掛彩

（德國之聲中文網）德國首都柏林前市長、現任經濟參議院議員吉菲（Franziska Giffey）昨天（5月7日）晚間在柏林一家圖書館突然遭到襲擊並受到輕傷。柏林警方通報案情時說，周二晚上，吉菲在柏林一家地方圖書館被一名男子用一個書包從背後偷襲擊中頭部和頸部，書包裡裝有硬物。嫌疑人隨後迅速逃離現場。

警方表示，當天在德累斯頓也有一名女性政治人物遭到襲擊。

警方還表示，吉菲在一家醫院的急診接受了短暫的檢查和治療。最初她沒有向警方提供有關嫌疑人的任何訊息。德國警察國家保護局（der Polizeiliche Staatsschutz）和檢察院開始協調對這一案件展開調查。

柏林現任市長韋格納（Kai Wegner）「以最強烈的措辭」譴責了這次襲擊。他在社交媒體X上表示，任何針對政治人物的攻擊都是在「攻擊我們的民主」。 他表示：「我們不會接受這一點。我們將反對一切形式的暴力、仇恨和煽動，並捍衛我們的民主。」韋格納宣布，柏林參議院將討論這一事件的後果，「並對攻擊政治人物的行為採取更嚴厲的處罰」。

警方通報稱，同樣發生在周二，一名綠黨女性政治人物在德累斯頓受人威脅，並被人吐口水。

這名47歲的綠黨黨員事發當時正在和同事一起懸掛選舉海報。這時一名男子接近她並把她推到一邊，然後將兩張海報撕了下來，同時還對在場的人進行辱罵和威脅。另一位婦女也加入進來，向綠黨女政治人物吐口水。這兩名嫌疑人都在案發不遠處被警方逮捕。

警方沒有立刻對外公布這名女政治人物的身份，只表示案發當時在現場的除了她本人還有一支競選團隊和一個拍攝小組。

警方稱，被捕的嫌疑人為一名34歲的男性和一名24歲的女性。兩人均是德國人。34歲的男子將面臨「人身傷害、威脅、侮辱和損壞財產」等罪名的調查指控，24歲女性面臨「人身傷害罪」的調查指控。

上周五，同樣是在德累斯頓，社民黨籍的歐洲議會候選人埃克（Matthias Ecke）在街頭被一群人打倒在地並遭受重傷。據悉這群施暴者此前還曾襲擊過一名張貼綠黨選舉海報的28歲的男子。

針對埃克的襲擊案件在德國全境引發憤怒，但同時也喚起團結的浪潮。埃克襲擊事件發生後，德國聯邦內政部長和各州內政部長公開表示支持司法部門迅速做出反應並考慮加強刑法相關條文的懲罰力度。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】