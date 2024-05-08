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美菲「肩並肩」軍演模擬攻擊敵艦 擊沉菲除役大陸製補給艦

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導

美國、菲律賓4月起舉行「肩並肩」年度軍演。法新社8日引述官員報導，美菲兩軍當天在台灣以南約400公里的菲國北伊羅科斯省佬沃市附近，用菲海軍2020年除役的中國大陸製小型補給艦「卡里拉亞湖號」為靶，從事模擬擊沉敵艦的演訓。菲方否認選陸製船隻當目標別有用心。

參與該艦擊沉演習的包括菲海軍一艘快速攻擊艇、巡防艦，一架空軍戰機、直升機和陸基火砲，以及美國一架F-16戰機和一架AC-130空中砲艇。參演者用反艦飛彈、火箭、加農砲、陸基火砲等發動數波攻擊，讓卡里拉亞湖號逐漸沉入水面。

規畫8日行動的菲軍中校阿薩夫（Omar Al Assaf）說，參演人員任務是試圖阻止侵略者登陸菲律賓領土。美陸軍一個參演單位指揮官卡希爾（Matt Cahill）則說，美菲陸、空軍合力達成的能力極具殺傷力。他並以團隊運動打比方，「你不能在大賽當前，才和一個新的（陌生）隊伍上陣」，強調需要事前練習。

菲海軍司令阿達奇先前已否認拿陸製船艦當演習對象意有所指，表示該艦在菲服役多年，若存在任何附帶要素都並不重要。日前，美菲也執行牽涉飛彈、火砲的實彈演習，演練阻止敵軍登陸菲國北岸的假想入侵。

菲、中兩國正因南海主權歸屬、船隻衝突等，關係對立加劇。中國外交部發言人林劍6日被問到美菲軍演事宜時說，一切軍演都不應劍指第三方或傷及其利益，「相信地區國家都看得很清楚，目前究竟是誰在本地區挑動軍事對抗、推升緊張局勢」。

美菲肩並肩軍演4月22日起展開，預計本月10日落幕，超過1.6萬名美菲官兵參演，還有數百名澳洲軍人參與。

海軍 演習 軍演

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