快訊

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

施崇棠喊抓住AI革命契機 華碩靠「殺手產品」返榮耀？

2024年4月史上同月最熱 全球均溫連11個月破紀錄

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，全球經歷了有紀錄以來最熱4月，是連續第11個月翻新月均溫紀錄。

綜合路透社和法新社報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate ChangeService, C3S）在每月公告中表示，自2023年6月以來，每個月的氣溫都是有紀錄以來的歷年對應月份新高。

而今年4月也不例外，月均溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。

過去12個月的年均溫也比工業化前高了攝氏1.6度，超出2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）為限縮全球暖化所設下的攝氏1.5度目標。

嚴格來說，巴黎協定把氣溫增幅壓在攝氏1.5度以內的目標還不算宣告失敗，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據，而非單一年度。然而，部分科學家已表示，這個目標實際上已無法達成，並敦促各國政府加快減少二氧化碳排放量，用以限縮超標幅度。

科學家已證實，氣候變遷是4月間若干特定氣候極端事件的「元凶」，包括可能與數千人死亡有關的非洲沙赫爾地區（Sahel）熱浪。

沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一。

另外，近幾週來，從印度到越南的亞洲大片地區都出現熱浪，巴西南部則遭遇致命洪水。

哥白尼氣候變化服務的氣候專家尼可拉（JulienNicolas）說：「全球暖化每增加1度，都伴隨著極端氣候事件，且程度更為劇烈，發生的可能性也更大。」

巴黎氣候協定 暖化 氣溫

延伸閱讀

明變天轉涼「愈夜愈冷」！周末短暫好天氣 下周鋒面到各地迎雨

花蓮地震又一失聯？德籍教授天祥失蹤1個多月 警公布相片特徵

新北最頂地區在哪？ 網狂推1地點「媲美北市天母」：有歐洲別墅風

把握好天氣！周三溫度驟降最低溫跌「1字頭」周五回暖

相關新聞

巴哈馬宣布承認「巴勒斯坦國」！支持兩國方案

巴哈馬外交部7日發聲明宣布，正式承認巴勒斯坦為一個國家，並指支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並重申支持兩國方案。

AZ首認新冠疫苗引罕見血栓後在全球下架！強調時間純屬巧合

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）7日表示，由於新冠疫情以來可用的更新版疫苗過剩，將在全球下架其新...

美大學樓層亂如迷宮 粗獷主義建築設計防學生抗議風潮？

美國一些大學校園的挺巴學生抗議活動遭到警方清場，一些觀察家指出，美國大學經過越戰反戰運動的洗禮後，在1960年代後期和1970年代的建築設計，刻意不利學生抗議活動，讓這些粗獷主義（Brutalism）的「防暴動」大樓再度受到矚目，類似的傳言其實盛行已久，有校方積極澄清，也有專家為學校平反。聯合報數位版從這場校園挺巴運動，為讀者解析這些大學的校園設計。

立陶宛總統選舉12日登場 台灣代表處名稱再成焦點

立陶宛12日舉行總統選舉，與台灣以及與中國的關係是選戰辯論熱門議題。現任總統瑙塞達7日表示，有必要改變「駐立陶宛台灣代表...

中法倡議奧運期間「全球止戰」

俄烏戰爭和中東加薩戰火仍未停歇，正在歐洲訪問的中國大陸國家主席習近平當地時間六日在與法國總統馬克宏共同會見記者時坦言，當...

麻生赴美會川普 既幫日本買保險也替自己押寶

日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎，4月下旬去了一趟美國，與川普闢室密談1小時，全程不用翻譯，展現其英文修為。值得注意的是，日本首相岸田文雄與麻生在同一個月先後赴美，分別見了拜登與川普，顯示日本正在為11月美國總統大選結果押寶、避險。畢竟，美國大腿日本一定要抱，而且是兩隻大腿都要緊抱，才能萬無一失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。