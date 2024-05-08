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習近平抵塞爾維亞訪問 料談中對塞投資

中央社／ 台北8日電

新華社報導，中國國家主席習近平當地時間7日晚抵達塞爾維亞進行國是訪問，習近平發表書面講話表示，兩國「鐵桿友誼深入人心」。路透社報導，預計習近平將討論中國在該國數十億美元的投資及可能的新交易。

新華社報導，習近平在書面講話中表示，中塞傳統友誼深厚，2016年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，「兩國政治互信堅如磐石」，「鐵桿友誼深入人心」。

習近平表示，中塞兩國堅定支持彼此核心利益和重大關切，他期待以此次訪問為契機，與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）就雙邊關係及其他共同關心的問題深入交換意見，規劃兩國關係發展新藍圖。

報導表示，武契奇夫婦等人在機場迎接習近平。

路透社8日報導，塞爾維亞被視為中國在巴爾幹半島最重要的合作夥伴，預計習近平將討論中國在該國的數十億投資及可能的新交易。

習近平與武契奇將於8日舉行會談。

習近平5日抵達法國進行國是訪問，是他時隔5年再度訪問歐洲，隨後對塞爾維亞、匈牙利展開國是訪問。

今年5月7日是美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館25週年，習近平2016年6月訪問塞爾維亞時，即曾前往首都貝爾格勒（Belgrade）的中國大使館被炸舊址憑弔，是中國領導人首次前往當地憑弔。此次習近平會否也到被炸使館舊址憑弔成焦點。

塞爾維亞 大使館 習近平

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