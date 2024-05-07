虛驚一場！沖繩那霸市公所發現「可疑行李箱」 一度疏散2千人

日本沖繩縣那霸市泉崎地區的市公所今天出現可疑物，導致市公所全館關閉超過2小時，館內將近2000人一度被疏散到附近學校。沖繩縣警方經過調查後已確認安全，解除了封鎖狀態。

「琉球新報」報導，1個黃色行李箱今天中午前被放在市公所1樓的櫃檯，市公所廣播請物主來領取後，依舊無人認領。市公所報警處理，同時以防萬一，指示所內的人員疏散至附近的小學。而那霸市公所附近部分道路下午因此實施交通管制。

1名前往市公所的男子說：「進入市公所後職員等人並未顯得慌張，不過我聽到疏散廣播後覺得很驚訝，並疏散到室外。」

日本沖繩電視台（OTV）報導，沖繩縣警方今天下午出動防爆小組，確認行李箱中沒有像是爆裂物的東西，判斷沒有危險後，解除相關管制，市公所的業務也隨之重啟。相關人士表示，行李箱中放著熨斗。

不過這起事件導致市公所職員與到訪市公所的民眾約2000人，一度疏散到附近小學。