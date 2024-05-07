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習近平訪塞爾維亞強調「鐵桿友誼」 預料將赴1處憑弔向美傳遞訊息

中央社／ 台北7日電
大陸國家主席習近平7日將前往塞爾維亞進行國事訪問。路透
大陸國家主席習近平7日將前往塞爾維亞進行國事訪問。路透

中國國家主席習近平塞爾維亞國是訪問之際在塞國媒體發表署名文章，強調中塞「鐵桿友誼歷久彌堅」。

據官媒央視網，習近平7日在塞爾維亞「政治報」發表題為「讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路」的署名文章表示，這是他擔任中國國家主席以來第2次踏上塞爾維亞的土地。中國和塞爾維亞相距遙遠，但無論國際風雲如何變幻，中塞始終是「真朋友、好夥伴」。

習近平表示，中塞兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實，堅持互惠互利、互幫互助、互學互鑑，積極交流治國理政經驗，「我們的鐵桿友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範」。

習近平強調，願透過這次訪問與塞方共同努力發揚光大中塞鐵桿友誼，用實實在在的行動，更好造福兩國人民，促進世界和平和發展，共同推動構建人類命運共同體。

習近平表示，中塞要加深和拓展全面戰略夥伴關係，加強在聯合國等國際組織中的協調與配合。

他並說，「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前進。我們願同塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體」。

習近平5日抵達法國進行國是訪問，這是習近平時隔5年再度訪問歐洲，隨後也將對塞爾維亞、匈牙利展開國是訪問。

香港星島日報今天刊文表示，習近平此次訪問上述歐洲3國是要打破美國的圍堵，而這3個國家對中國來說，有不同的戰略價值。

文章表示，其中塞爾維亞是中國在歐洲的「鐵桿朋友」。預料習近平將前往中國駐南斯拉夫被炸使館舊址憑弔，向美國傳遞「歷史不容忘記」的訊息。

塞爾維亞 美國 習近平

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