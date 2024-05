溫哥華僑胞挺台灣參與WHA BMO馬拉松揮汗長跑

為挺台灣參加世界衛生大會和世界衛生組織,駐溫哥華辦事處和僑胞參與加拿大最大型馬拉松活動,與來自世界各地的跑友們一同奔跑,透過高聲量、高曝光,讓更多人支持台灣。

一年一度BMO溫哥華馬拉松今天登場,駐溫哥華台北經濟文化辦事處(Taiwan in Vancouver)團隊共20幾名成員,勇敢挑戰8公里馬拉松路程。

起跑前,成員高舉TAIWAN+WHO超大字形標語,吸引眾多目光。全隊身著印有TAIWAN號碼牌運動衫,在上萬名跑者中相當醒目,沿路的熱情民眾也熱血為TAIWAN加油。

美國國務卿布林肯日前發表聲明,支持「台灣以觀察員身分參與第77屆世界衛生大會」。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣對中央社說:「台灣在疫情期間對世界醫衛貢獻有目共睹,期待加拿大及其他理念相近國家,都能持續支持台灣加入日內瓦將舉行的世界衛生大會及大流行病協議(PandemicAgreement)。」

5月27日起,世界衛生組織(WHO)將舉行年度世衛大會(WHA),台灣至今尚未收到邀請。

僑務委員張理瑲對中央社表示,台灣的醫療成就聞名全球,可以和世界各國分享很多經驗值,「像我去年回台探親期間,因聲帶問題到醫院做血液檢查,卻發現其他毛病,但很快都能一次處理解決,這種高效率和高品質是在加拿大絕對不可能發生的,如果台灣能參與世衛大會,對全球醫衛將大有貢獻」。

僑務委員謝明珠也說:「疫情讓我們深深感觸『病毒無國界』,台灣是當初最早向世界提出警告,並成功防堵疫情的國家,世衛正在討論『大流行病協議』,怎麼能不聆聽台灣聲音?」

首度參與馬拉松活動的世華工商婦女協會溫哥華分會長曹文瓊,很興奮能和志同道合友人一路奔跑,「看到台灣國旗與其他國家國旗在馬拉松現場飄揚,如同台灣與全球共同攜手前行,期盼這樣的場景能在世衛發生」。

BMO馬拉松賽事被評為世界頂級馬拉松之一,每年都吸引逾2萬名跑者,分別參與全馬、半馬或8公里等項目。

除了馬拉松賽事外,辦事處和僑胞昨天也進行了一場健行活動。逾30名台僑從溫哥華市中心的耶魯鎮社區(Yaletown)出發,一路行經科學館和固蘭湖島。

現場眾人手持Health for All、Taiwan Can Help、Taiwan For WHO標語橫幅,引來不少民眾主動詢問和關注。僑務組組長陳碧蓮表示,「活動呼應世界衛生大會今年的主題『健康至上,共享健康』,我們希望更多人支持台灣」。