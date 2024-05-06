法國民主人士抗議習近平造訪 遭不明人士鬧場攻擊

中國國家主席習近平今天抵法，旅歐維吾爾和西藏社群今天動員示威，抗議習近平到來，要求法國總統馬克宏正視人權議題。然活動多次遭不明人士鬧場，不僅舉五星旗，更動手攻擊參與者。

習近平今天傍晚率團抵達法國，是習近平5年來首次訪問歐洲。明天將與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）及歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談，也將與馬克宏單獨會面。

歐洲西藏人與維吾爾人今天分別於巴黎廣場舉辦示威活動，抗議習近平訪法，同時呼籲法國政府傳達重要的人權訊息。

維吾爾族示威活動除了邀請前參議員卡托蘭（André Gattolin）、國際特赦組織代表等人發言外，也演出馬克宏與「習維尼」好麻吉的行動劇。

然活動多次遭鬧場。首先是一群非洲裔年輕人舉著世界維吾爾代表大會主席多里坤‧艾沙（Dolkun Isa）被打上叉叉的頭像照，喊著「騙子」打斷現場演說。鬧事人群隨即遭警察與參與者驅趕，但之後又多次返回試圖干擾活動，和警察玩起貓捉老鼠。

接著在廣場旁的瑪德琳教堂高處，出現10多位行動鬼祟、戴著墨鏡的男性，中央社發現後隨即通知現場人員，不一會就見他們拿出大幅中國國旗拍照紀錄。

參與活動者、安全人員與員警立上前要求對方收拾國旗離開。參與者追於後方，高喊「殺手」、「罪犯」，引起手持國旗「愛國」人士惱怒，向參與者使出肘擊，所幸未造成直接傷害。攻擊失敗後，這些人舉起中指悻悻然離開。

旅法維吾爾社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）接受中央社訪問時表示，馬克宏清楚正在發生的種族滅絕，知道自己正接見劊子手。這意味著在中國和約與人民幣面前，維吾爾人、法國維族人的性命一點也不重要。

「我們要求馬克宏總統談及正在進行的維吾爾種族滅絕議題，要求習近平停止種族滅絕、釋放關在集中營和監獄內的族人、停止讓種族資本賺錢的強迫勞動，同時接見法國維族代表和集中營倖存者」，她說。

作為歐洲維吾爾學院創辦人，瑞函指出維族孩童正被迫失去根，被迫離家與中國家庭同住。因此，在歐洲成立學院並傳遞文化關乎維吾爾的未來。

同一時間，上千名來自歐洲各國的藏族人齊聚巴黎共和廣場，高喊口號抗議習近平訪法。台灣、香港、越南、維吾爾與中國民主人士都共同參與。

西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）告訴中央社，「我們希望即將接見習近平的馬克宏先生提及西藏、東突厥斯坦、蒙古等的人權議題，同時支持中國的民主運動」。

多次表達對台支持的他說道，「在雙邊交流中，馬克宏尤其應該提及台灣主權長期面臨的威脅。中國不再只是消費市場，更成為對民主、新聞自由、法治，及奠基於國際法上國際秩序的威脅。馬克宏應談論這些議題，以展示勇氣和決心」。

卡托蘭上週接受由馬克宏主持的法國榮譽軍團勳章授勳儀式，特邀請中華民國駐法代表吳志中與西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）出席，府方也接受，他認為這是一個有力訊息。

他認為，政府應該藉習近平訪問釋放清楚訊息，不僅是經濟上的，更是政治上的。「當我們妥協，對方就會得寸進尺。法中可以有堅定關係，但同時要再次對話，不該拋棄敏感或被北京視為禁忌的議題」。

長年支持台灣的他坦言，這次會面應會以俄烏議題、中東衝突為主。但法國也逐漸意識到台灣的重要性。「過去幾年來台灣是最大外國投資者，更勝中國。我們意識到台灣對歐洲和法國在經濟、民主影響力的重要角色，這是件很棒的事」。

主要由中國學生組成的協會「自由廣場」長年為中國民主化努力。成員蔣不認為歐洲對中國的態度應更堅定，而中共黑手也讓旅歐中國人的安全岌岌可危。

他們帶著兩面橫幅來到抗議現場。一是「慶父不死，魯難未已」，表示所有問題的根源都來自中共政權，若政權不消失或改變，災難就將持續。

另一標語則表明作為中國人，習近平不是他們的總統。蔣不說，「我在北京生活25年，從未參與過選舉，也沒聽過誰有選票」。

他強調，很多中國人都不同意共產黨對藏人、維吾爾人的種族滅絕，以及對台灣的侵略、對香港的鎮壓，「中國不只一種聲音」。

另一位中國政治難民也告訴記者，幫助西藏人也是幫助中國政治異議人士，「我們要學習他們的團結，勇於站出來為自己發聲」。