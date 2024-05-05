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陸駐美大使館開放 港人、維吾爾族聚集抗議盼「揭露中國真面目」

中央社／ 華盛頓5日專電
數十名民眾4日在中國駐美大使館外抗議，使館出動舞龍舞獅隊，似乎試圖以敲鑼打鼓聲蓋過抗議聲。中央社
數十名民眾4日在中國駐美大使館外抗議，使館出動舞龍舞獅隊，似乎試圖以敲鑼打鼓聲蓋過抗議聲。中央社

中國駐美大使館參加華府今年的大使館開放日。4日使館外聚集抗議人士，舉著許多受害者照片，為遭中國壓迫的香港維吾爾族、西藏發聲，並高喊中國是法西斯、恐怖組織，要揭露中國的真面目。

華府每年5月都會依傳統舉辦大使館開放日，今年活動有60個大使館參加，開放使館讓民眾參觀，透過表演、美食和展覽，介紹該國文化。

數十名來自香港、東突厥斯坦、西藏的民眾及聲援者4日在中國大使館外抗議，揮舞旗幟，高呼「讓香港自由」﹑「讓西藏自由」、「釋放維吾爾族人」，也大吼「法西斯中國」、「恐怖主義組織中國」，吸引許多參觀使館的民眾圍觀。

除了警察維安，約十多名中國使館人員也在門外戒備。原本在大使館庭院表演的舞龍舞獅隊伍移到門外，似乎試圖用敲鑼打鼓聲掩蓋示威人士的抗議聲。

參與抗議的包括去年遭到香港警務處國家安全處（國安處）以違反國安法為由通緝、並每人懸賞港幣100萬元（約新台幣413萬元）的邵嵐、許穎婷。

2019年就讀香港城市大學期間，邵嵐參與反對逃犯條例修訂草案運動（反送中運動），並赴歐美多國演講、遊說，2020年因香港實施國安法流亡到華府，去年12月遭通緝，成為第一位被港府以國安法懸紅通緝的美國公民

邵嵐接受中央社訪問時指出，她在美國出生，在香港長大、唸書，原本沒有想要再回美國，卻被迫流亡，目前還有另外12名海外港人也被港府通緝。她說，作為被通緝者，更應該站出來，揭露中國在香港的各種人權檢查。

邵嵐說，中國在香港、東突厥斯坦、西藏用不同方法侵害人權、自由。希望透過示威讓美國人知道真相，「支持我們的活動，為我們族群爭取應享的人權與自由」。

許穎婷是首位獲美國政治庇護的香港社運人士。她14歲就參與國教運動、雨傘運動，2020年5月在美國畢業後，回香港從事民主運動，不久因香港實施國安法而流亡美國。去年12月遭通緝。目前香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong KongFoundation）推動國際社會持續關注香港議題。

她說，近幾年美國政府對中國問題特別關注，投入很多資源了解中國政權。但和其他人權議題一樣，香港議題也面臨關注度下降的現象，希望透過實地抗議、與國會、官員討論推動政策等作法，讓人權議題持續獲得公民社會關注。

在香港居住多年的克恩（Brian Kern）也是因國安法離港。他說，中國舉辦參觀使館活動，提供食物給參觀者，「假裝一切都沒事」。

克恩指出，在此同時，推動香港民主運動人士，例如黃子悅正在坐牢；香港目前有1841名政治犯，與4年前幾乎沒有人相比，這4年香港政治犯數量增加速度比其他國家都高，可與緬甸、白俄羅斯相提並論，希望民眾能關注這點。

部分參與抗議者揮舞「光復香港、時代革命」、東突厥斯坦獨立運動旗幟，持香港民主運動受迫害者、被關押於再教育營的維吾爾族民眾照片，表達聲援。

美國維吾爾協會主席伊勒特比爾（Elfidar Iltebir）指出，中國利用使館開放日宣傳中國歡迎多元文化、人權、民主，實際上中國共產黨將數百萬人送進集中營、強迫勞動營，對維吾爾族遂行種族滅絕，「中國必須立即停止對人類的罪行」。

解救維吾爾族運動組織者希達亞特（Arsenal Hidayat）說，進到中國大使館參觀的人，應該問問中國大使館，「為何對維吾爾族種族滅絕？為何壓迫西藏？為何控制香港？」美國已經認定中國對維吾爾族的種族滅絕，美國人擁有自由、正義和自由的價值觀，如果不質疑，等於是在容忍中國的作法。

中國駐美大使謝鋒在推特推文指出，大使館開放日吸引近6000名民眾參觀。中央社記者以主辦單位分發的記者證要求進大使館採訪，未獲同意。

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