習近平將訪法 馬克宏預料施壓貿易與烏克蘭議題
中國國家主席習近平今天即將前往巴黎展開罕見的訪歐行程，法國總統馬克宏預料將針對貿易失衡問題向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中發揮他對莫斯科的影響力。
路透社報導，此時歐洲與中國的雙邊關係正因貿易問題而趨於緊繃，馬克宏（Emmanuel Macron）要在習近平兩天的訪法行程期間達成上述兩項目標恐有難度。
去年10月，法國力挺下，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對中國電動汽車發動反補貼調查；今年1月，中國則是宣布對歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查，鑒於白蘭地幾乎全來自法國，北京當局這一步疑為報復歐盟日益擴大調查行動。
針對習近平5年來首次訪歐，法國總統府發言人說：「我們必須繼續推動中方，讓中國當局在貿易議題上做出更多保證。」
習近平預計下午4時左右抵達法國。他的官方拜會行程將包括與馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的聯合會談。
多位官員表示，法國也將尋求在中國開放市場給法國農產品一事上取得進展，並解決法國化妝品產業在智慧財產權上的疑慮。
在俄烏戰爭上，法國一直敦促中國向莫斯科施壓來停止戰事，但迄今幾乎毫無進展，僅去年馬克宏訪中過後不久，習近平首度致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。
法國總統府官員表示：「中國是俄羅斯的主要合作夥伴之一，我們的目標是利用它對莫斯科的影響力來改變俄羅斯的盤算，進而協助化解衝突。」
一名法國外交消息人士說：「如果中方尋求加深與歐洲夥伴的關係，他們就必須聆聽並認真看待我們的觀點。」
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