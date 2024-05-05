快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

習近平將訪法 馬克宏預料施壓貿易與烏克蘭議題

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
中國國家主席習近平今天即將前往巴黎展開罕見的訪歐行程，法國總統馬克宏預料將針對貿易失衡問題向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中發揮他對莫斯科的影響力。 圖為2023年4月雙方在廣州市松園會晤。新華社
中國國家主席習近平今天即將前往巴黎展開罕見的訪歐行程，法國總統馬克宏預料將針對貿易失衡問題向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中發揮他對莫斯科的影響力。 圖為2023年4月雙方在廣州市松園會晤。新華社

中國國家主席習近平今天即將前往巴黎展開罕見的訪歐行程，法國總統馬克宏預料將針對貿易失衡問題向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中發揮他對莫斯科的影響力。

路透社報導，此時歐洲與中國的雙邊關係正因貿易問題而趨於緊繃，馬克宏（Emmanuel Macron）要在習近平兩天的訪法行程期間達成上述兩項目標恐有難度。

去年10月，法國力挺下，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對中國電動汽車發動反補貼調查；今年1月，中國則是宣布對歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查，鑒於白蘭地幾乎全來自法國，北京當局這一步疑為報復歐盟日益擴大調查行動。

針對習近平5年來首次訪歐，法國總統府發言人說：「我們必須繼續推動中方，讓中國當局在貿易議題上做出更多保證。」

習近平預計下午4時左右抵達法國。他的官方拜會行程將包括與馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的聯合會談。

多位官員表示，法國也將尋求在中國開放市場給法國農產品一事上取得進展，並解決法國化妝品產業在智慧財產權上的疑慮。

在俄烏戰爭上，法國一直敦促中國向莫斯科施壓來停止戰事，但迄今幾乎毫無進展，僅去年馬克宏訪中過後不久，習近平首度致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

法國總統府官員表示：「中國是俄羅斯的主要合作夥伴之一，我們的目標是利用它對莫斯科的影響力來改變俄羅斯的盤算，進而協助化解衝突。」

一名法國外交消息人士說：「如果中方尋求加深與歐洲夥伴的關係，他們就必須聆聽並認真看待我們的觀點。」

法國 習近平 馬克宏

延伸閱讀

德國之聲專訪／習近平訪歐3國引關注 一文看「中歐框架」下各國關係

中國電動車在法國市占剩4% 習出訪欲分化歐美聯合抵制

習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

路透：習近平訪歐凸顯各國對中歧異 北京將對此下手

相關新聞

巴西豪雨釀嚴重災情！增至56人喪生、74人失蹤 近7萬人無家可歸

路透報導，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）本周遭遇豪雨引發洪水和土石流，當局證實截至4日晚間增至5...

倫敦市長選舉出爐！沙迪克汗破紀錄拿下第3任期 鞏固工黨全國大選優勢

英國倫敦市長選舉結果於當地時間4日下午出爐，反對黨工黨籍現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）破紀錄贏得第3個任期，以...

歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，...

俄烏開戰咖啡老闆心涼一半 誰知真實發展太「瘋狂」

俄羅斯戰車2年多前開進烏克蘭時，基輔咖啡烘焙坊「瘋狂頭腦」（Mad Heads）的共同創辦人瓦拉迪（Artem Vradii）認為他的生意完蛋了。開戰了，「這種時候誰會想喝咖啡？」 然而，情況跟他想的不一樣。俄國入侵後，基輔的咖啡店數量仍持續增加，如今已達2500間。

巴拿馬大選 總統熱門人選投票前2天才確認可角逐

巴拿馬明天將舉行總統大選，而民調領先的保守派律師穆里諾（Jose Raul Mulino）是直到選前最後一刻，才於昨天獲...

健康來得及／腸躁症有辦法改善嗎？新研究：低碳飲食勝於吃藥

大腸激躁症（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）是最常見、最令人費解的腸胃疾病之一，症狀包括慢性腹痛、腹脹、腹瀉和便秘，估計在台灣盛行率為5%至15%之間。科學家尚不清楚確切病因，也沒有治療方法，使得這種疾病難以控制。不過，國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學》近期刊出一項新研究，為最佳緩解之道提供了線索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。