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助台防禦 美打造隱蔽飛彈系統

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

紐約時報三日報導，美國陸軍在四月與菲律賓共同展開的聯合軍演，部署了可以巧妙隱藏不被發現的新款祕密武器系統Typhon（有譯為堤豐或泰風）。

這套系統包括改造過的四十呎（約十二公尺）船運貨櫃，內部可藏最多四枚飛彈，往上輪轉即可發射。可搭載的武器有能擊中海上及陸地目標、射程達一一五○哩（約一八五一公里）的戰斧巡弋飛彈。

不過五年前，這套系統與其他小型移動式發射器，若在一九八七中程核飛彈條約（ＩＮＦ）架構下則不符合規定。該條約禁止美俄用射程三百哩（約四八三公里）及三四○○哩（約五四七二公里）的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈

美國前總統川普二○一九年退出條約，理由是美國認為俄羅斯幾年前違規。但有美國官員坦言，川普政府決定退出的另一個主因是中國大陸正研發長程飛彈武器。這反讓五角大廈不受該條約拘束，能自由打造足以協助台灣抵抗中國入侵的武器系統。

這也正逢美國陸戰隊高層重新思考現代戰爭，並建議淘汰笨重重型武器，像一五五毫米榴彈砲和戰車。他們主張這些武器對太平洋的共軍幾無用武之地，應採用較輕型而且更靈活的武器替代。

彈道飛彈 美國

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