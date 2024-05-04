紐西蘭與德國科學機構簽MOU 加強南極地區合作

隨著大陸在南極的影響力日益擴大，紐西蘭今天表示，本國南極機構已與德國艾佛瑞德維根納研究所簽署合作備忘錄（MOU），加強這2個極地科學機構的合作。

路透社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）在新聞稿中表示：「南極洲的地緣戰略和科學利益日益增加，這個安排有助加深兩國海洋與極地科學研究機構的連結。」

根據新聞稿，皮特斯與正式訪問紐西蘭的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），在奧克蘭共同見證這個合作備忘錄的簽署儀式。

紐西蘭在2019年宣布南極基地翻修計畫，但之後計畫預估成本飆漲超過50%。紐國與一家營建公司談判陷入僵局後，於2月表示正重新評估這座已有數十年歷史南極基地的翻修計畫。

中國在南極打造的第5座考察站於2月啟用，使當地空間日益擁擠。西方國家擔心，中國在南北極地區的影響力擴大，可能增強中國人民解放軍的監控能力。

根據艾佛瑞德維根納研究所（Alfred WegenerInstitute）官網，該研究所是德國最大的科學組織，負責協調德國極地研究工作。