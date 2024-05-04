日相與巴西總統會談 同意設置脫碳新合作框架

日本首相岸田文雄昨天在巴西首都巴西利亞跟總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）舉行會談，雙方同意設置由兩國主導實現脫碳社會的新合作框架「綠色夥伴倡議」及次長級對話。

日本共同社及TBS電視台報導，日本與巴西的「綠色夥伴倡議」（Green Partnership Initiative）內容包括日本籌措亞馬遜森林保護基金，及日本協助巴西進行農地改良等。日本也跟巴西確認將在邁向實現脫碳社會進行合作。

另外，著眼中國與俄羅斯，岸田也跟魯拉確認就維持強化「基於法治的自由且開放的國際秩序」進行合作。兩人在會後發布包括會談成果的聯合聲明。

巴西今年擔任20國集團（G20）輪值主席國，也將在2025年主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。作為「南方世界」（Global South）領頭者的巴西，岸田有意深化雙方關係。

岸田在會談後聯合記者會觸及「綠色夥伴倡議」時強調，將對實現全球碳中和做出貢獻。魯拉也呼籲在潔淨能源領域進行投資。

在會談中，岸田與魯拉都同意結合日本在汽車引擎方面的混合動力（hybrid）技術與巴西的生質燃料，來引領邁向脫碳的行動。而為了推動具體對策，兩人也同意創設次長級對話。