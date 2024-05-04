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針砭時政 印度香港漫畫家在世界新聞自由日獲獎

中央社／ 日內瓦3日綜合外電報導

5月3日是世界新聞自由日，印度漫畫家塔尼佳和香港漫畫家尊子在這天獲頒兩年一度的「安南勇氣漫畫獎」（Kofi AnnanCourage in Cartooning Award）。

法新社報導，塔尼佳（Rachita Taneja）的網路漫畫「公衛畫板」（Sanitary Panels）呈現人物線條畫，涉及的題材包括騷擾情事、同性戀恐懼症、月經以及威權主義等。

在印度執政黨印度人民黨（BJP）一名學生組織成員對其提訴後，塔尼佳面臨入獄威脅。如果印度最高法院認同控訴內容，塔尼佳可能坐牢半年。

尊子則是香港著名政治漫畫家，1983年起在「明報」刊載針砭時政的諷刺漫畫，但明報去年宣布停刊「尊子漫畫」。官員當時批評他的漫畫「扭曲」、「有違傳媒道德」。中國2020年通過的港區國安法重塑香港的藝術、文化和媒體。

根據無國界記者組織（RSF）2024年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），印度在180個國家地區中排名第159，香港則排第135名。

安南勇氣漫畫獎是用已故聯合國前秘書長安南（Kofi Annan）命名，主辦單位今天舉辦頒獎儀式及新聞漫畫展，曾獲諾貝爾和平獎的伊朗律師艾巴迪（Shirin Ebadi）在日內瓦湖（Lake Geneva）畔揭幕。

「漫畫自由」（Cartooning for Freedom）展覽從今天展到6月2日，聚焦在3大主題：女權、當前中東及烏克蘭與蘇丹的戰事，以及人工智慧（AI）。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在社群平台X上說：「世界新聞自由日是一個捍衛真相、保護勇敢揭露真相的人以及反抗壓迫的機會。」

他表示，去年有71名記者遇害、320名記者被監禁，而對記者的打壓、定罪和攻擊事件卻沒有相應的懲處。

他說：「這不能成為我們的現狀。在這個關鍵的選舉年，我們必須確保各國政府保障追究當權者責任的權利。」

印度 新聞自由 香港

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