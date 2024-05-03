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世界新聞自由日 聯合國警告：7成環保記者受脅迫

中央社／ 聖地牙哥2日綜合外電報導
5月3日是世界新聞自由日，聯合國教科文組織警告，針對報導環境和氣候記者的暴力和恐嚇有所增加。 情境示意圖。圖／Ingimage
5月3日是世界新聞自由日，聯合國教科文組織警告，針對報導環境和氣候記者的暴力和恐嚇有所增加。 情境示意圖。圖／Ingimage

5月3日是世界新聞自由日。聯合國教科文組織（UNESCO）2日表示，在3月調查來自129個國家地區的環保記者中，有70%的人通報遭受與工作有關的攻擊、威脅或壓力。

法新社報導，聯合國教科文組織在2日發布的報告中說，通報受威脅中2/5的人之後遭到人身暴力。超過900名記者接受這項調查。

聯合國教科文組織警告，針對報導環境和氣候記者的暴力和恐嚇有所增加。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（AudreyAzoulay）在聲明中說：「若無攸關當前環境危機的可靠科學訊息，我們將永遠無法克服危機。」

「我們仰仗記者們調查這類主題並確保獲取訊息，然而當前環保記者在世界各地都面臨不可接受的高風險，與氣候有關的假訊息也在社群媒體上肆虐。」

聯合國教科文組織說，在2009年到2023年之間，至少有749名報導環境問題的記者和新聞媒體成為「謀殺、人身暴力、拘留和逮捕、網路出征或法律挨告的犧牲品」。

其中300多起攻擊發生在2019年到2023年之間，比2014到2018這5年增加42%。

聯合國教科文組織還說：「這個問題屬全球性，攻擊發生在世界各地區的89個國家。」

報告中說在過去15年中，至少有44名環保記者因工作遇害，只有5起案件被定罪。

聯合國大會1993年12月根據聯合國教科文組織的建議，宣布設立「世界新聞自由日」（World PressFreedom Day），之後將日期定於每年5月3日。2024年的世界新聞自由日，將致力於當前全球環境危機背景下新聞和言論自由的重要性。

假訊息 新聞自由 聯合國 言論自由

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