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巴西南大河州史上最嚴重災情 豪雨土石流釀29死

中央社／ 巴西卡佩拉-聖安娜2日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天視察南部災區，當地豪雨引發洪水和土石流，造成29人喪生，估計死亡人數還會攀升。

法新社報導，南大河州（Rio Grande do Sul）當局已宣布進入緊急狀態。救援人員持續在倒塌的房屋、橋梁和道路的瓦礫堆中搜尋據報失蹤的數十人。

風暴災情已影響到南大河州近150個市鎮，造成36人受傷、1萬多人流離失所。

州長雷特（Eduardo Leite）表示，南大河州正在因應「（該州）史上最嚴峻的災難」。

政府表示，魯拉上午率部會首長們抵達聖馬利亞鎮（Santa Maria），並與雷特等官員舉行工作會議以協調救災。魯拉先前將暴雨成災歸咎於氣候變遷。

由於雨勢不斷，天氣預報警告南大河州主要河流瓜伊巴河（Guaiba River）的水位今天將達3公尺高，明天會達4公尺；目前河岸有些地區已經氾濫成災。

由於有土石流風險，當局敦促民眾避開州道沿線地區，並敦促居住在河流附近或山坡上的民眾撤離。

災區已有數以十萬計的民眾沒水、沒電，南大河州全境已停課。

土石流 魯拉

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