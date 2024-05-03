史丹佛台灣計畫啟動 校長稱譽引領產業轉型擴大研究

史丹佛大學舒思深亞太研究中心今天啟動台灣計畫，與日本、韓國、中國等計畫並列。校長沙勒表示，台灣為當代民主燈塔，此計畫凸顯美台關係重要性，以及台灣在國際事務扮演的重要角色。

史丹佛大學舒思深亞太研究中心（ShorensteinAPARC）專精國際事務研究，今天以會議形式啟動台灣計畫（Taiwan Program），邀請美台兩地教授、業界領袖、學生進行全天論壇，主題觸及歷史文化、經濟社會、健康政策等層面。

史丹佛大學校長沙勒（Richard Saller）親自出席，表示世界正處於變動時刻，台灣引領並幫助社會和產業轉型，台灣計畫將加深各界對當代台灣的認識。

沙勒說，台灣無庸置疑在當代扮演民主燈塔的角色，台灣計畫的啟動凸顯「我們對美台關係重要性之信念」，以及台灣在國際事務中扮演的重要角色。

沙勒表示，史丹佛大學與台灣在研究合作關係緊密。除舒思深亞太研究中心新設的台灣計畫外，史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的「台灣在印太地區計畫」，側重戰略地位和區域安全研究，另外，台灣「科學及科技中心」設在工學院下，做為整合和鏈結台灣和灣區科研資源的橋梁。

舒思深亞太研究中心主任、史丹佛大學韓國問題專家申起旭（Gi-Wook Shin）提及，各界對台灣各個層面的興趣日益增溫，1983年他來到美國時，日本受到關注，之後是韓國，中國崛起後，台灣重要性被忽視，近年來情勢明顯不同。

申起旭接受中央社訪問指出，此時啟動台灣計畫是最佳時機，有別於智庫計畫和科學及科技中心，台灣計畫是永久性項目，史丹佛大學挹注學院資源運作。

舒思深亞太研究中心轄下原就設有日本、韓國、中國、東南亞等計畫，申起旭說，台灣現在與這些計畫並列，未來將設立不同領域課程，是一個重要發展。

申起旭同時表示，去年舊金山主辦亞太經合會（APEC）期間，日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅到史丹佛大學參加座談會，就經濟安保進行討論，之後舒思深亞太研究中心也可邀請台灣經濟、學術、文化界領袖共同參與座談。

申起旭強調，今天只是個開始，各界對台灣興趣增溫不僅是因為地緣政治關係，還有真正體認到台灣的影響力，台灣現在的確在世界舞台上占有一席之地。