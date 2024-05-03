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巴西總統將晤岸田文雄 討論肉類出口和氣候問題

中央社／ 聖保羅2日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將在當地時間3日於首都巴西利亞會晤日本首相岸田文雄，討論日本開放巴西肉品進口和氣候問題。

岸田文雄1日啟程訪問法國、巴西及巴拉圭，這是巴西睽違10年再次有日本首相到訪。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，巴西外交部亞太司司長薩波亞（Eduardo Saboia）表示，日本市場消費的牛肉70%依賴進口，主要由澳大利亞和美國供應，巴西具備提供高品質商品的能力，也希望參與這個市場。

根據巴西外交部，雙邊會議議程還包括兩國環境合作，例如日本預計資助巴西塞拉多（Cerrado）生物群落退化地區恢復計畫。此外，日本已向「亞馬遜基金」捐贈1400萬美元。

巴西今年擔任20國集團（G20）輪值主席國，此外，COP30聯合國氣候大會也將於2025年在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行，在此背景下，魯拉和岸田文雄預計也將討論氣候變化、包括聯合國在內的國際治理改革，以及消除饑餓與貧困等議題。

岸田文雄將由35名日本商界領袖組成的代表團陪同，此行的目的是加強與巴西的經濟關係，同時與魯拉就簽證問題進行討論。

巴西外交部數據顯示，巴西是日本以外日裔人口最多的國家，估計超過200萬人。另一方面，日本也是巴西第5大海外社區，有21萬餘名巴西人。

岸田文雄一行人預定當地時間3日上午抵達位於巴西利亞的總統府高原宮（Palácio do Planalto），由魯拉接見，隨後參加擴大會議，並舉行協議簽署儀式和記者會。

外交部午宴結束後，岸田文雄將啟程前往巴拉圭，預計4日上午返回巴西聖保羅，參觀艾比拉布拉公園（Ibirapuera）的日本移民紀念館，前往聖保羅大學（USP）演講，最後與巴西副總統奧克明（GeraldoAlckmin）一起出席巴西日本商業論壇。

岸田文雄 巴西 日本

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