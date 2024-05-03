無縫接軌？美軍還沒撤出尼日 五角大廈官員指俄軍已進駐

美國同意將駐防於西非國家尼日的1000多名美軍撤走後，俄羅斯軍隊據傳已經進駐美軍尚未完全撤離的尼日空軍基地。

路透報導，一名不願具名的美國高階國防官員說，俄羅斯軍隊並未與美軍駐紮在同一地點，而是使用迪奧里．哈馬尼國際機場 （Diori Hamani international airport）旁101號空軍基地的一個單獨機庫。迪奧里．哈馬尼國際機場坐落在尼日首都尼亞美。

在烏克蘭戰爭導致美俄軍事和外交競爭日益激烈之際，俄羅斯軍方此一舉動使美俄軍隊處於近距離。另外，尚不清楚俄軍緊接著進駐尼日後，美軍設施會如何處置。

該名官員說，「（情況）不樂觀，但短期來說是可控的。」並補稱說，尼日當局已告知拜登政府，約有60名俄羅斯軍事人員進駐，但目前無法核實此數字。

尼日和俄羅斯駐華府大使尚未立即回應置評要求。