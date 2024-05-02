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巨石擋道 北海道新幹線札幌站通車將延期

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本媒體報導，建設北海道新幹線的機構「鐵道建設、運輸設施整備支援機構」5月8日將告知國土交通省，北海道新幹線延伸至札幌站的區間在「2030年度末」開通有困難。

朝日新聞採訪了消息人士後得知上述訊息。

「鐵道建設、運輸設施整備支援機構」（簡稱「鐵道、運輸機構」，英文縮寫JRTT）是日本國土交通省（簡稱國交省）下轄的獨立行政法人，也是建設北海道新幹線的主體。

北海道電視台報導，「鐵道、運輸機構」預計5月8日向國土交通大臣齊藤鐵夫報告相關狀況後，正式宣布開通延期。國交省的相關會議之後將評估新的開通時間。

時事通信社報導，北海道新幹線新青森站至新函館北斗站區間長度約149公里，已在2016年3月通車。

日本政府2015年同意新函館北斗站至札幌站區間，通車時間從2035年度提前至2030年度。

不過，長度約212公里的新函館北斗站至札幌站區間，隧道區段占了約8成，且在隧道發現巨大岩石或地質不良區段，必須實施額外工程，導致修建進度延宕4年。

北海道 新幹線 鐵道

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